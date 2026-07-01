В центрах госуслуг «Мои документы» стартовал пилотный проект, позволяющий жителям подтверждать личность при получении услуг с помощью мессенджера МАКС.

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь не обязательно предъявлять бумажный паспорт при визите в МФЦ. Благодаря запуску нового пилотного проекта, идентификация заявителей теперь возможна с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере МАКС. Технология позволяет не только ускорить процесс оформления документов, но и свести к минимуму риск ошибок.

«Внедрение Цифрового ID в работу центров госуслуг «Мои Документы» значительно повышает стандарты обслуживания заявителей. Гражданину достаточно предъявить QR-код из приложения МАКС – и его данные автоматически заполнятся в заявление на получение государственных услуг, что устраняет необходимость приносить в МФЦ документы, подтверждающие личность. Это демонстрирует статус центров госуслуг «Мои Документы» как организаций, активно внедряющих инновационные технологии. Пока перечень услуг, которые можно получить с использованием нового сервиса, ограничен. Рассчитываем, что в будущем он будет расширен, а инструменты Цифрового ID станут доступны для применения в МФЦ всех субъектов Российской Федерации», – прокомментировал статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев.

Механизм работы сервиса очень прост. При обращении в окно МФЦ заявитель генерирует уникальный QR-код в разделе «Цифровой ID» своего мессенджера и сканирует его на терминале. Система автоматически подтягивает предзаполненную карточку пользователя из профиля на «Госуслугах». Важно отметить, что доступ к сервису имеет исключительно владелец аккаунта, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. После успешной идентификации обслуживание клиента проходит в стандартном режиме.

«Цифровой ID в МАКС превращает подтверждение личности в простой шаг, исключающий необходимость иметь при себе бумажные документы. Такие решения помогут повысить качество обслуживания: сэкономить время и уменьшить число потенциальных ошибок», — отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Сейчас такая услуга доступна в 5 центрах Петербурга и 15 офисах Ленинградской области, среди которых «Мурино», «Всеволожский», «Гатчинский», «Выборгский» и другие. В ближайшем будущем планируется масштабировать технологию на все филиалы МФЦ.

Сегодня сеть МФЦ в России охватывает 89 субъектов страны, ежегодно обрабатывая более 166 миллионов обращений. С внедрением современных цифровых решений, таких как Цифровой ID в МАКС, уровень качества и комфорта предоставления государственных услуг выходит на новый технологический уровень, поддерживая высокую планку удовлетворенности граждан, которая на данный момент составляет 99,8%.