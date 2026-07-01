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Новости Социум

В МФЦ Петербурга и Ленобласти стало доступно обслуживание по Цифровому ID в МАКС

В центрах госуслуг «Мои документы» стартовал пилотный проект, позволяющий жителям подтверждать личность при получении услуг с помощью мессенджера МАКС.

В МФЦ Петербурга и Ленобласти стало доступно обслуживание по Цифровому ID в МАКС - В центрах госуслуг «Мои документы» стартовал пилотный проект, позволяющий жителям подтверждать лично
Фото: МФЦ Ленинградской области

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь не обязательно предъявлять бумажный паспорт при визите в МФЦ. Благодаря запуску нового пилотного проекта, идентификация заявителей теперь возможна с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере МАКС. Технология позволяет не только ускорить процесс оформления документов, но и свести к минимуму риск ошибок.

«Внедрение Цифрового ID в работу центров госуслуг «Мои Документы» значительно повышает стандарты обслуживания заявителей. Гражданину достаточно предъявить QR-код из приложения МАКС – и его данные автоматически заполнятся в заявление на получение государственных услуг, что устраняет необходимость приносить в МФЦ документы, подтверждающие личность. Это демонстрирует статус центров госуслуг «Мои Документы» как организаций, активно внедряющих инновационные технологии. Пока перечень услуг, которые можно получить с использованием нового сервиса, ограничен. Рассчитываем, что в будущем он будет расширен, а инструменты Цифрового ID станут доступны для применения в МФЦ всех субъектов Российской Федерации», – прокомментировал статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев.

Механизм работы сервиса очень прост. При обращении в окно МФЦ заявитель генерирует уникальный QR-код в разделе «Цифровой ID» своего мессенджера и сканирует его на терминале. Система автоматически подтягивает предзаполненную карточку пользователя из профиля на «Госуслугах». Важно отметить, что доступ к сервису имеет исключительно владелец аккаунта, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. После успешной идентификации обслуживание клиента проходит в стандартном режиме.

«Цифровой ID в МАКС превращает подтверждение личности в простой шаг, исключающий необходимость иметь при себе бумажные документы. Такие решения помогут повысить качество обслуживания: сэкономить время и уменьшить число потенциальных ошибок», — отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Сейчас такая услуга доступна в 5 центрах Петербурга и 15 офисах Ленинградской области, среди которых «Мурино», «Всеволожский», «Гатчинский», «Выборгский» и другие. В ближайшем будущем планируется масштабировать технологию на все филиалы МФЦ.

Сегодня сеть МФЦ в России охватывает 89 субъектов страны, ежегодно обрабатывая более 166 миллионов обращений. С внедрением современных цифровых решений, таких как Цифровой ID в МАКС, уровень качества и комфорта предоставления государственных услуг выходит на новый технологический уровень, поддерживая высокую планку удовлетворенности граждан, которая на данный момент составляет 99,8%.

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Новости Социум СВО

Мультицентр Ленобласти: более 1500 услуг для участников СВО показали стажёрам «Время героев»

Участники федеральной программы «Время героев» в рамках стажировки посетили Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Они ознакомились с работой учебно-производственного отделения, производственного центра интеграции и отдела трудоустройства.

Вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин и председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков рассказали гостям о медицинских возможностях, которые регион предоставляет вернувшимся бойцам.

Уникальные наработки Мультицентра уже тиражируются более чем в 20 регионах России. Здесь участники специальной военной операции могут пройти полный цикл восстановления — от профессиональной диагностики и бесплатного обучения до последующего трудоустройства. В Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО доступно свыше 1500 видов услуг, включая медицинскую и психологическую помощь, профессиональное образование и содействие в поиске работы. Александр Жарков отметил, что с сентября 2024 года медицинскую реабилитацию в Кластере прошли 633 участника СВО.

Александр Кялин подчеркнул, что регион продолжает выстраивать систему помощи защитникам, создавая условия для их достойной мирной жизни. Это комплексная работа комитетов по социальной защите и здравоохранению. В области регулярно проводится акция «Врачи — героям» для обследования бойцов и членов их семей, активно задействуется санаторно-курортный потенциал региона. За прошлый год на медицинскую реабилитацию направлены 1384 демобилизованных участника СВО, из них полный курс прошли более 900. С начала года около 200 защитников направлены на санаторно-курортное лечение.

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01.07.2026
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Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас. В 2026 году Ленобласть продолжает расширять меры поддержки для участников СВО. Например, полмиллиона рублей получат ветераны в Ленобласти, награжденные госнаградами за участие в СВО. Кроме того ветераны и их семьи получают психологическую помощь

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ветераны СВО мультицентр Кластер комплексного сопровождения Ленобласть

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