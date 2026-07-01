weather 21.4°
$ 78.27
89.18

Главная / Новости / Почти треть россиян сможет обходиться без интернета, показал опрос

Новости Социум

Почти треть россиян сможет обходиться без интернета, показал опрос

Подавляющее большинство граждан не готовы к полному отсутствию доступа в Сеть.

Только 28% россиян готовы жить без интернета, выяснили аналитики. Остальные граждане признались, что не смогут обходиться без доступа в сеть.

«Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса (53%) отметили, что комфортно провести без сети 1–2 дня. А 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц», — пишет «Газета.Ru».

При этом почти 50% опрошенных заявили, что готовы отказаться от интернета только при условии жизни в частном доме на природе.

Вам будет интересно
Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира
Россия заняла второе место в мировом рейтинге по темпам роста благосостояния на душу населения за период 2020–2025 годов. Показатель вырос на 37...
01.07.2026
215

Теги

опрос интернет
Новости Происшествия Главное

СК завел уголовное дело после видео с издевательствами над школьницей в Тосно

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором группа подростков обливает сверстницу маслом и всячески унижает.

Следственный комитет Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы города Тосно. Ранее на видеозапись, оказавшуюся в соцсетях, попали издевательства сверстников над девочкой. 

Указывается, что инцидент произошел 29 июня под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина. Один из учеников местной школы в присутствии других подростков издевался над сверстницей и всячески ее оскорблял. Весь процесс при этом снимался на камеру, а позже ролик оказался в интернете.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой в следственном отделе по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Ранее на инцидент отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она направила материалы в МВД с просьбой провести проверку. 

Фото на миниатюре: СК РФ

Теги

Тосно уголовное дело халатность

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться