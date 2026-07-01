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Новости Происшествия

Пропавшего 3 дня назад жителя Ленобласти нашли погибшим

Тело молодого человека обнаружили в озере.

Во Всеволожском районе завершили поиски пропавшего три дня назад мужчины. Он погиб, сообщает МЧС по Ленинградской области.

По информации издания, тело 22-летнего мужчины нашли в Кавголовском озере. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

«На акватории озера Кавголовское обнаружено тело 2003 года рождения. На месте работали спасатели ДСО «Добротворец» и ПСО г. Шлиссельбурга. Тело передано сотрудникам полиции для установления обстоятельств гибели», — указано в сообщении.

Ранее в Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера скорой помощи бутылкой по голове.

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Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

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утонул Всеволожский район
Новости outside Происшествия

Следователи подтвердили гибель актера сериала "Бригада" Александра Высоковского

СК проводит доследственную проверку по факту гибели артиста во время рыбалки.

Следователи подтвердили гибель актера сериала "Бригада" Александра Высоковского - СК проводит доследственную проверку по факту гибели артиста во время рыбалки.
Фото: кадр сериала «Бригада» (реж. Алексей Сидоров, 2000 г.)

Следственный комитет по Московской области подтвердил гибель актера Александра Высоковского, пропавшего накануне во время рыбалки. Об этом сообщает 1 июля пресс-служба ведомства. 

«Организовано проведение доследственной проверки. Тело погибшего найдено», — указано в сообщении.

Информация о пропаже Высоковского поступила еще 30 июня. Артист отправился на рыбалку вместе с сыном, но позже они разделились. Мужчина отправился искать место с хорошим клёвом, но не вернулся. Позже в районе поисков обнаружили тело актера.

Александр Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в сериале «Бригада» — Максима Карельского. Ранее актер также снимался также в «Бумере», «Марше Турецкого» и «Петре Первом».

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