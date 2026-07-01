Минувшей ночью на площади Искусств в центре Петербурга пьяная женщина напала на фельдшера скорой медицинской помощи. Бригада приехала по вызову о лежащем человеке.
По предварительным данным, 40-летняя женщина ударила фельдшера стеклянной бутылкой по голове. В результате нападения 25-летний медик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу и пдоставили ее в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол. Затем дебоширку направили в помещение для административно задержанных лиц.
Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.