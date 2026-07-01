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В Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера скорой помощи бутылкой по голове

Минувшей ночью на площади Искусств в центре Петербурга пьяная женщина напала на фельдшера скорой медицинской помощи. Бригада приехала по вызову о лежащем человеке.

По предварительным данным, 40-летняя женщина ударила фельдшера стеклянной бутылкой по голове. В результате нападения 25-летний медик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу и пдоставили ее в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол. Затем дебоширку направили в помещение для административно задержанных лиц.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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29.06.2026
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Теги

нападение фельдшер Петербург полиция
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Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России

Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России - Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Ме
Фото: Енакиевский металлургический завод

Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию. 

Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.

Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе

В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.

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Енакиево Вода России

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