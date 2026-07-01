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Новости Социум

Сергей Перминов: приобщение к традиционным ценностям необходимо с юного возраста

Сенатор отметил важность введения в школах предмета «Духовно-нравственной культуры России».

Сергей Перминов: приобщение к традиционным ценностям необходимо с юного возраста - Сенатор отметил важность введения в школах предмета «Духовно-нравственной культуры России».
Фото: 47channel

С нового учебного года в российских школах введут новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Программа вводится поэтапно: с 1 сентября обучение начнут пятиклассники, а к 2027/28 учебному году курс охватит учащихся 5–7 классов. Важной частью образовательного процесса станут документальные фильмы, основанные на историях 83 героев, в число которых вошли участники специальной военной операции.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя инициативу, отметил, что ведение предмета — не просто дополнительный урок, а необходимый инструмент защиты молодого поколения от дезориентации в перегруженном информационном поле.

«Сегодняшний мир представляет собой океан информации, которая обрушивается на школьника изо дня в день в разных средах. Молодым людям необходимо прививать привычку и умение разбираться в контекстах. Обеспечивать их прочным базисом в пути познания мира, истории. Чтобы их прицел не был сбит, а их миропознание — дезориентировано или “перехвачено”», — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».

Парламентарий также особо подчеркнул угрозу со стороны западных элит, которые активно используют современные технологии, включая искусственный интеллект, для перекраивания исторической правды. В этом контексте знакомство с традиционными ценностями и ключевыми фигурами отечественной истории становится приоритетом. 

«Поэтому своевременно и необходимо с юного возраста в школе приобщение к традиционным ценностям, знакомство с событиями и фигурами истории, определившим наше развитие как государства, основы общества, дух единства всех народов огромной страны, который является безусловной силой России. Для ребят это погружение будет защитой от многих заблуждений в жизни», — добавил Сергей Перминов.

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25.06.2026
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Теги

Сергей Перминов Духовно-нравственная культура России
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 2 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 47,57 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины;

км 97,108,46 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона, обочина с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах;   

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130+ транспортные развязки км 123, км 126 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортные развязки км 123, км 126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки. 

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+ транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 126-127 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 77-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков и быстротоков;

км 0-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах;

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00-17:00, химическая обработка нежелательной растительности (борщевика);

км 31-57 ограничение скорости движения на Кингисепп правая полоса с 08:00-17:00, мойка ШЗЭ (шумозащитного экрана).

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 23-40  ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 20:00  ямочный ремонт ПЧ.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.

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ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

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