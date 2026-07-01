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Новости Происшествия

В Кингисеппском районе строитель пойдет под суд за гибель коллеги

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности, которое привело к гибели 40-летнего рабочего.

Следственный отдел СК России по Ленинградской области передал в суд материалы уголовного дела в отношении сотрудника компании, по вине которого погиб его коллега.

Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствие установило, что 3 мая 2025 года в Усть-Лужском лесничестве мастер допустил грубые нарушения при организации работ по установке металлоконструкций. В результате его 40-летний коллега сорвался с эстакады. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Теги

суд Кингисеппский район
Новости Происшествия Главное

СК завел уголовное дело после видео с издевательствами над школьницей в Тосно

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором группа подростков обливает сверстницу маслом и всячески унижает.

Следственный комитет Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы города Тосно. Ранее на видеозапись, оказавшуюся в соцсетях, попали издевательства сверстников над девочкой. 

Указывается, что инцидент произошел 29 июня под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина. Один из учеников местной школы в присутствии других подростков издевался над сверстницей и всячески ее оскорблял. Весь процесс при этом снимался на камеру, а позже ролик оказался в интернете.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой в следственном отделе по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Ранее на инцидент отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она направила материалы в МВД с просьбой провести проверку. 

Фото на миниатюре: СК РФ

Теги

Тосно уголовное дело халатность

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