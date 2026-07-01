В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности, которое привело к гибели 40-летнего рабочего.

Следственный отдел СК России по Ленинградской области передал в суд материалы уголовного дела в отношении сотрудника компании, по вине которого погиб его коллега.

Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствие установило, что 3 мая 2025 года в Усть-Лужском лесничестве мастер допустил грубые нарушения при организации работ по установке металлоконструкций. В результате его 40-летний коллега сорвался с эстакады. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.