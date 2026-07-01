Ранее в соцсетях появился ролик, на котором группа подростков обливает сверстницу маслом и всячески унижает.

Следственный комитет Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы города Тосно. Ранее на видеозапись, оказавшуюся в соцсетях, попали издевательства сверстников над девочкой.

Указывается, что инцидент произошел 29 июня под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина. Один из учеников местной школы в присутствии других подростков издевался над сверстницей и всячески ее оскорблял. Весь процесс при этом снимался на камеру, а позже ролик оказался в интернете.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой в следственном отделе по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Ранее на инцидент отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она направила материалы в МВД с просьбой провести проверку.

Фото на миниатюре: СК РФ