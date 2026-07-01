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СК завел уголовное дело после видео с издевательствами над школьницей в Тосно

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором группа подростков обливает сверстницу маслом и всячески унижает.

Следственный комитет Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы города Тосно. Ранее на видеозапись, оказавшуюся в соцсетях, попали издевательства сверстников над девочкой. 

Указывается, что инцидент произошел 29 июня под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина. Один из учеников местной школы в присутствии других подростков издевался над сверстницей и всячески ее оскорблял. Весь процесс при этом снимался на камеру, а позже ролик оказался в интернете.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой в следственном отделе по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Ранее на инцидент отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она направила материалы в МВД с просьбой провести проверку. 

Фото на миниатюре: СК РФ

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Тосно уголовное дело халатность
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Почти треть россиян сможет обходиться без интернета, показал опрос

Подавляющее большинство граждан не готовы к полному отсутствию доступа в Сеть.

Только 28% россиян готовы жить без интернета, выяснили аналитики. Остальные граждане признались, что не смогут обходиться без доступа в сеть.

«Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса (53%) отметили, что комфортно провести без сети 1–2 дня. А 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц», — пишет «Газета.Ru».

При этом почти 50% опрошенных заявили, что готовы отказаться от интернета только при условии жизни в частном доме на природе.

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