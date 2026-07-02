Росстат опубликовал отчет о потребительских ценах на нефтепродукты за период с 23 по 29 июня. За это время стоимость бензина изменилась в 82 субъектах России, включая Ленинградскую область.

По данным на 29 июня, средняя цена литра автомобильного бензина в Ленобласти составила 71,85 рубля. Марка АИ-92 стоила 67,21 рубля, АИ-95 - 72,84 рубля, АИ-98 и выше - 98,83 рубля. Цена на дизельное топливо была 82,17 рубля за литр.

Для сравнения, на предыдущей неделе (по данным на 22 июня) литр бензина в Ленобласти стоил в среднем 70,99 рубля. Марка АИ-92 - 66,45 рубля, АИ-95 - 71,86 рубля, АИ-98 и выше - 98,67 рубля. Дизельное топливо оценивалось в 80,44 рубля.