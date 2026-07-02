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В Ленобласти за неделю подорожали все марки бензина

Росстат опубликовал отчет о потребительских ценах на нефтепродукты за период с 23 по 29 июня. За это время стоимость бензина изменилась в 82 субъектах России, включая Ленинградскую область.

В Ленобласти за неделю подорожали все марки бензина - По данным на 29 июня, средняя цена литра автомобильного бензина в Ленобласти составила 71,85 рубля.
Фото: freepik

По данным на 29 июня, средняя цена литра автомобильного бензина в Ленобласти составила 71,85 рубля. Марка АИ-92 стоила 67,21 рубля, АИ-95 - 72,84 рубля, АИ-98 и выше - 98,83 рубля. Цена на дизельное топливо была 82,17 рубля за литр.

Для сравнения, на предыдущей неделе (по данным на 22 июня) литр бензина в Ленобласти стоил в среднем 70,99 рубля. Марка АИ-92 - 66,45 рубля, АИ-95 - 71,86 рубля, АИ-98 и выше - 98,67 рубля. Дизельное топливо оценивалось в 80,44 рубля.

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Теги

бензин Росстат топливо Ленобласть
Новости Социум

В России расширили перечень обследований при диспансеризации

В рамках диспансеризации жители России теперь могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди новых обследований - проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интервью РИА Новости.

Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти меры направлены на повышение эффективности ранней диагностики онкологических заболеваний.

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Также внедрили программу неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, минимизируя риски, связанные с инвазивными процедурами.

Теги

здравоохранение диспансеризация

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