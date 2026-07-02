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327 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами России

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

327 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами России - Дроны сбиты над 19 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении семи беспилотников над регионом.

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Теги

БПЛА Россия СВО минобороны
Новости Экономика

Названа стоимость минимальной продуктовой корзины в Ленобласти

С начала 2026 года стоимость минимальной корзины продуктов в России выросла на 3,99%, следует из данных ассоциации «Руспродсоюз». В Ленобласти эта стоимость составила 8 756,6 рублей.

Названа стоимость минимальной продуктовой корзины в Ленобласти - Стоимость минимальной корзины продуктов в Ленинградской области составляет 8 756,6 рублей.
Фото: freepik

При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке - 20 432,3 руб. и в Камчатском крае - 13 397,9 руб., дешевле всего - в Мордовии - 6 280,6 руб. и в Саратовской области - 6 475,7 руб. Жителям Москвы и Подмосковья за минимальный набор продуктов предстоит заплатить 9 244 рубля и 8 681,9 рубля соответственно, Петербурга - 9 005,3 рублей.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Теги

продуктовая корзина Ленобласть Петербург Россия продукты

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