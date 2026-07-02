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Из Ладожского озера достали тело мужчины

Ранним утром 2 июля в Аварийно-спасательную службу поступило сообщение, что рыбаки обнаружили тело неизвестного в воде Ладожского озера.

Из Ладожского озера достали тело мужчины - Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Freepik.

Прибывшие на место спасатели ПСО города Новая Ладога доставили погибшего мужчину к берегу и передали сотрудникам полиции. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Теги

утонул человек Ладожское озеро Ленобласть
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В России расширили перечень обследований при диспансеризации

В рамках диспансеризации жители России теперь могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди новых обследований - проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интервью РИА Новости.

Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти меры направлены на повышение эффективности ранней диагностики онкологических заболеваний.

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Также внедрили программу неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, минимизируя риски, связанные с инвазивными процедурами.

Теги

здравоохранение диспансеризация

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