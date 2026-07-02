В Лужском районе Ленобласти обнаружили тело 86-летней женщины, которая пропала в лесном массиве в районе деревни Рель.

Она ушла в лес утром 29 июня и не вернулась. С собой у нее был кнопочный телефон, который к началу поисков был недоступен. Днем женщина успела сообщить близким, что идет в сторону Белого озера.

Поисковые работы продолжались более двух дней с участием кинологов и беспилотников. 1 июля тело пропавшей пенсионерки обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум». Сотрудники ПСО города Тосно транспортировали его из леса и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Точные причины смерти пенсионерки установит медицинская экспертиза.