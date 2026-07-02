weather 13°
$ 78.27
89.18

Главная / Для души / Студенты ЛГУ имени Пушкина завоевали две награды на Всероссийской студенческой весне в Красноярске

Для души Новости

Студенты ЛГУ имени Пушкина завоевали две награды на Всероссийской студенческой весне в Красноярске

Студенты Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина успешно выступили на всероссийском этапе фестиваля «Российская студенческая весна», который прошёл в Красноярске. В копилке вуза — две награды.

Студенты ЛГУ имени Пушкина завоевали две награды на Всероссийской студенческой весне в Красноярске - Студенты Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина успешно выступили на всерос
Фото: lenobl

Театральная студия ЛГУ имени А.С. Пушкина дебютировала на Студвесне обновлённым составом: Артём Грязнов, Арина Иванова, Анжелика Толочкова и Елизавета Кириллова. Ребята заняли первое место в номинации «Театр малых форм» театрального направления, представив постановку по произведению немецкого драматурга и писателя Ульриха Хуба «Ковчег отходит ровно в восемь».

Ещё одну награду завоевал Климентий Золотарев. Уже пять лет он неизменно следует принципу «Пришёл, увидел, победил» и стабильно занимает призовые места в театральном направлении в номинации «Соло». В этом году он удостоен почётного третьего места с номером «Последний раунд».

Студенты ЛГУ имени Пушкина завоевали две награды на Всероссийской студенческой весне в Красноярске - Студенты Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина успешно выступили на всерос
Фото: lenobl

«Российская студенческая весна» это фестиваль для студентов и выпускников вузов или профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 лет до 27 лет, который ежегодно объединяет молодёжь со всей России. В Ленинградской области «Российская студенческая весна» реализуется комитетом по молодёжной политике и областной организацией Российского союза молодёжи. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Теги

Студенческая весна ЛГУ им. Пушкина
Новости Социум

В Гатчинском округе отремонтировали дорогу к деревне Вопша

В Гатчинском округе Ленобласти завершен ремонт подъезда к деревне Вопша.

На участке уложили два слоя свежего асфальта, восстановили обочины, установили знаки и нанесли разметку.

В Гатчинском округе отремонтировали дорогу к деревне Вопша - На участке уложили два слоя свежего асфальта, восстановили обочины, установили знаки и нанесли разме
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Это первый объект дорожного сезона 2026 года, который полностью готов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас активные работы ведутся на другом участке - на дороге «Красное Село – Гатчина – Павловск».

Вам будет интересно
На развязке КАД с Выборгским шоссе временно закроют два съезда
В связи с заменой дорожной одежды на 18-м километре КАД до 15 августа будут закрыты для движения два съезда на развязке с Выборгским шоссе. Об этом со...
02.07.2026
133

Теги

ремонт дороги Гатчинский округ Ленобласть

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться