Студенты Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина успешно выступили на всероссийском этапе фестиваля «Российская студенческая весна», который прошёл в Красноярске. В копилке вуза — две награды.

Театральная студия ЛГУ имени А.С. Пушкина дебютировала на Студвесне обновлённым составом: Артём Грязнов, Арина Иванова, Анжелика Толочкова и Елизавета Кириллова. Ребята заняли первое место в номинации «Театр малых форм» театрального направления, представив постановку по произведению немецкого драматурга и писателя Ульриха Хуба «Ковчег отходит ровно в восемь».

Ещё одну награду завоевал Климентий Золотарев. Уже пять лет он неизменно следует принципу «Пришёл, увидел, победил» и стабильно занимает призовые места в театральном направлении в номинации «Соло». В этом году он удостоен почётного третьего места с номером «Последний раунд».

«Российская студенческая весна» это фестиваль для студентов и выпускников вузов или профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 лет до 27 лет, который ежегодно объединяет молодёжь со всей России. В Ленинградской области «Российская студенческая весна» реализуется комитетом по молодёжной политике и областной организацией Российского союза молодёжи. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».