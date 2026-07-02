Сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном мужчину, находившегося в федеральном розыске за разбойное нападение.

Утром 28 июня патрульный наряд заметил на улице Гагарина мужчину с многочисленными порезами на руках и лице. Увидев росгвардейцев, он попытался скрыться, однако его задержали.

Выяснилось, что 36-летний мужчина находится в федеральном розыске за разбойное нападение. Его доставили в отдел полиции.

Также установлено, что незадолго до задержания мужчина проник в квартиру на первом этаже одного из домов в Отрадном. Когда домой вернулись хозяева, он попытался скрыться через окно и повредил руки и лицо.