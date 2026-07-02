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Новости Происшествия

В Кировском районе задержали разбойника в федеральном розыске. Незадолго до этого он проник в чужую квартиру

Сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном мужчину, находившегося в федеральном розыске за разбойное нападение.

Утром 28 июня патрульный наряд заметил на улице Гагарина мужчину с многочисленными порезами на руках и лице. Увидев росгвардейцев, он попытался скрыться, однако его задержали.

Выяснилось, что 36-летний мужчина находится в федеральном розыске за разбойное нападение. Его доставили в отдел полиции.

Также установлено, что незадолго до задержания мужчина проник в квартиру на первом этаже одного из домов в Отрадном. Когда домой вернулись хозяева, он попытался скрыться через окно и повредил руки и лицо.

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07.10.2025
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Теги

Кировский район росгвардия
Новости Происшествия outside

В Брянской области два человека находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики.

Два водителя пассажирского автобуса находятся в тяжелом состоянии после удара украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Транспорт следовал в Анапу через Брянскую область.

«К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии", — цитирует Александра Вольфовича РИА Новости. 

Напомним, Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области 2 июля. В момент удара в салоне находились 14 мирных жителей.

Теги

теракт Брянская область

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