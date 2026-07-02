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ВСУ снова ударили по пассажирскому автобусу из Белоруссии

В салоне транспорта находились 14 человек.

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на границе России и Белоруссии, сообщают СМИ 2 июля. В момент удара в салоне находились 14 мирных жителей. 

По имеющейся информации, все произошло на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области. Дрон попал по передней части автобуса и сдетонировал.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее украинские боевики ударили по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. В результате погибла женщина, сопровождавшая детей.

Теги

Брянская область теракт
Новости Происшествия outside

В Брянской области два человека находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики.

Два водителя пассажирского автобуса находятся в тяжелом состоянии после удара украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Транспорт следовал в Анапу через Брянскую область.

«К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии", — цитирует Александра Вольфовича РИА Новости. 

Напомним, Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области 2 июля. В момент удара в салоне находились 14 мирных жителей.

Теги

теракт Брянская область

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