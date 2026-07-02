В салоне транспорта находились 14 человек.

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на границе России и Белоруссии, сообщают СМИ 2 июля. В момент удара в салоне находились 14 мирных жителей.

По имеющейся информации, все произошло на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области. Дрон попал по передней части автобуса и сдетонировал.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее украинские боевики ударили по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. В результате погибла женщина, сопровождавшая детей.