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Новости Происшествия

В Петербурге задержали технического пособника украинских мошенников

ФСБ Петербурга и Ленобласти совместно с УБК ГУ МВД задержали россиянина, который обслуживал узел связи украинских мошенников.

По данным следствия, подозреваемый с помощью SIM-бокса и SIM-карт работал в интересах украинских колл-центров, которые обманывали российских граждан. В ходе обысков было изъято более 1500 «симок» и техническое оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное использование абонентского терминала. Подозреваемый задержан, и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжается.

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Теги

мошенничество пособник мошенников Петербург
Новости Происшествия

Жителя Бокситогорска будут судить за незаконную продажу взрывчатых веществ и боеприпасов

Житель Бокситогорска предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Мужчину обвиняют по двум статьям УК РФ: незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов.

По версии следствия, в апреле 2026 года 48-летний житель Бокситогорска незаконно сбыл 138,7 грамма механической смеси бездымных порохов в своем автомобиле, припаркованном у подъезда дома. Также мужчина продал 14 патронов 16-го калибра. Из них 11 были промышленного производства, еще три изготовлены самодельным способом.

В прокуратуре отметили, что боеприпасы предназначены для охотничьего гладкоствольного оружия, пригодны для выстрелов и обладают достаточной поражающей способностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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Бокситогорск Ленинградская область

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