Житель Бокситогорска предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Мужчину обвиняют по двум статьям УК РФ: незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов.

По версии следствия, в апреле 2026 года 48-летний житель Бокситогорска незаконно сбыл 138,7 грамма механической смеси бездымных порохов в своем автомобиле, припаркованном у подъезда дома. Также мужчина продал 14 патронов 16-го калибра. Из них 11 были промышленного производства, еще три изготовлены самодельным способом.

В прокуратуре отметили, что боеприпасы предназначены для охотничьего гладкоствольного оружия, пригодны для выстрелов и обладают достаточной поражающей способностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.