ФСБ Петербурга и Ленобласти совместно с УБК ГУ МВД задержали россиянина, который обслуживал узел связи украинских мошенников.
По данным следствия, подозреваемый с помощью SIM-бокса и SIM-карт работал в интересах украинских колл-центров, которые обманывали российских граждан. В ходе обысков было изъято более 1500 «симок» и техническое оборудование.
Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное использование абонентского терминала. Подозреваемый задержан, и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжается.