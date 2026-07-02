С начала лета в Ленобласти заметно выросло число ДТП с участием лосей. Только за последний месяц зафиксировано более десятка таких столкновений. Причина — в жаркую погоду животные часто выходят к обочинам дорог, спасаясь от гнуса. Специалисты комитета по животному миру напоминают, что любое ДТП с крупным диким зверем представляет серьёзную опасность как для самого животного, так и для здоровья и жизни людей.

Чтобы отдых на природе был безопасным для всех, водителям рекомендуют соблюдать несколько простых, но важных правил. Прежде всего, следует снижать скорость при приближении к лесным участкам, даже если маршрут хорошо знаком. Особую бдительность необходимо проявлять в зоне действия дорожного знака «Дикие животные». Если лось замечен у дороги, стоит плавно сбросить скорость, не подавать звуковых сигналов, остановиться и включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников движения. Важно быть готовым к тому, что зверь в любой момент может выйти на проезжую часть, побежать вдоль трассы, развернуться или замереть. Лучшая тактика — дождаться, пока животное покинет дорогу. Если лось уже на проезжей части, рекомендуется медленно объехать его сзади, если это безопасно.

В случае неизбежного столкновения важно помнить: ДТП с лосем почти всегда заканчивается гибелью животного и серьёзными повреждениями автомобиля, а также представляет угрозу для пассажиров. Если авария произошла, в первую очередь необходимо убедиться в безопасности всех находящихся в машине. Затем следует вызвать сотрудников ГИБДД по номеру 112 и, при наличии пострадавших, скорую помощь. Категорически запрещается покидать место происшествия и приближаться к раненому животному.

Стоит отметить, что административных штрафов за наезд на лося не предусмотрено. Ущерб, связанный с гибелью дикого животного, возмещается страховой компанией в рамках полиса ОСАГО. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, беречь себя, своих близких и дикую природу.