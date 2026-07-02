С 13 июля в Тихвине начинается полевой этап Летней школы урбаниста Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Впервые за историю проекта участники будут работать непосредственно в городе.

Задача четвёртого сезона школы — разработать концепцию туристического развития Тихвина. Студенты и молодые специалисты со всей России проведут в городе три дня, изучая его транспортную доступность, социальную и рекреационную инфраструктуру, туристические сервисы, историко-культурное наследие и экономический контекст. На основе собранных данных команды вместе с экспертами выявят точки роста и предложат конкретные шаги по развитию города.

Проект реализуется в формате, близком к реальному консалтингу: от аналитики участники переходят к стратегическому мастер-планированию, формируют альтернативные сценарии и прорабатывают ключевой проект с технико-экономическим обоснованием. Организаторами выступают ВШМ СПбГУ совместно с НИУ ВШЭ, ИТМО и Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Ранее участники Летней школы разрабатывали проекты для Выборга, Шлиссельбурга, Старой Ладоги, микрорайона Большие Лучки и Ивангорода. Нынешняя работа в Тихвине продолжит эту традицию, предложив свежий взгляд на развитие малых городов региона.