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В Тихвине стартует полевой этап Летней школы урбаниста ВШМ СПбГУ

С 13 июля в Тихвине начинается полевой этап Летней школы урбаниста Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Впервые за историю проекта участники будут работать непосредственно в городе.

В Тихвине стартует полевой этап Летней школы урбаниста ВШМ СПбГУ - С 13 июля в Тихвине начинается полевой этап Летней школы урбаниста Высшей школы менеджмента Санкт-Пе
Фото: lenobl

Задача четвёртого сезона школы — разработать концепцию туристического развития Тихвина. Студенты и молодые специалисты со всей России проведут в городе три дня, изучая его транспортную доступность, социальную и рекреационную инфраструктуру, туристические сервисы, историко-культурное наследие и экономический контекст. На основе собранных данных команды вместе с экспертами выявят точки роста и предложат конкретные шаги по развитию города.

Проект реализуется в формате, близком к реальному консалтингу: от аналитики участники переходят к стратегическому мастер-планированию, формируют альтернативные сценарии и прорабатывают ключевой проект с технико-экономическим обоснованием. Организаторами выступают ВШМ СПбГУ совместно с НИУ ВШЭ, ИТМО и Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Ранее участники Летней школы разрабатывали проекты для Выборга, Шлиссельбурга, Старой Ладоги, микрорайона Большие Лучки и Ивангорода. Нынешняя работа в Тихвине продолжит эту традицию, предложив свежий взгляд на развитие малых городов региона.

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В Брянской области два человека находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики.

Два водителя пассажирского автобуса находятся в тяжелом состоянии после удара украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Транспорт следовал в Анапу через Брянскую область.

«К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии", — цитирует Александра Вольфовича РИА Новости. 

Напомним, Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области 2 июля. В момент удара в салоне находились 14 мирных жителей.

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теракт Брянская область

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