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Новости Экономика

Набиуллина: широкое использование цифрового рубля начнется с 1 сентября

Глава ЦБ РФ заявила о готовности к широкому использованию нового формата валюты.

Широкое применение цифрового рубля станет возможно уже с 1 сентября. Для этого уже все готово, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллин. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться — все готовы», — заявила глава ЦБ РФ 2 июля. 

Председатель Центробанка также отметила, что регулятор стремится к тому, чтобы новая форма национальной валюты стала востребована людьми и бизнесом. Сейчас также прорабатывается вопрос открытия кошельков для хранения цифровых рублей не только на балансе ЦБ РФ, но и банков.

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Фото на миниатюре: magnific

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Эльвира Набиуллина цифровой рубль
Новости Экономика Точка зрения

Перспективный и динамично развивающийся рынок: Сергей Перминов оценил перспективы сотрудничества Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией

Ленобласть стремится к тому, чтобы присутствие России на этих рынках оставалось стабильным и устойчивым, подчеркнул сенатор.

Перспективный и динамично развивающийся рынок: Сергей Перминов оценил перспективы сотрудничества Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией - Ленобласть стремится к тому, чтобы присутствие России на этих рынках оставалось стабильным и устойчи
Фото: 47channel

Ленинградская область укрепляет сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии. В частности, для поддержки российских экспортеров в Мумбаи в пилотном режиме запускается информационно-деловой центр. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отметил, что для 47-го региона эти страны являются перспективным и динамично развивающимся рынком.

«Ленинградская область ценит те возможности, которые открываются региону в контексте сотрудничества с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Наш губернатор, с апреля возглавляющий соответствующую группу Совета глав субъектов при МИД РФ, выступает за масштабирование деловых контактов с этими государствами как можно большего числа российских субъектов», — цитирует сенатора ЛенТВ24.

Сейчас Ленобласть сосредоточена на сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, судостроении и фармацевтике, отметил парламентарий, но в дальнейшем их количество будет только расти, уверен Сергей Перминов.

«Общий товарооборот Ленинградской области с этой группой стран вышел на уровень 11 млрд долларов. Это очень перспективный и довольно динамично развивающийся рынок, к которому проявляют неподдельный интерес и наши геополитические конкуренты. Наш регион вносит свой вклад в то, чтобы присутствие на нем России оставалось стабильным и устойчивым», — добавил сенатор.

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Сергей Перминов индия Азия

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