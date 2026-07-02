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Перспективный и динамично развивающийся рынок: Сергей Перминов оценил перспективы сотрудничества Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией

Ленобласть стремится к тому, чтобы присутствие России на этих рынках оставалось стабильным и устойчивым, подчеркнул сенатор.

Перспективный и динамично развивающийся рынок: Сергей Перминов оценил перспективы сотрудничества Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией - Ленобласть стремится к тому, чтобы присутствие России на этих рынках оставалось стабильным и устойчи
Фото: 47channel

Ленинградская область укрепляет сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии. В частности, для поддержки российских экспортеров в Мумбаи в пилотном режиме запускается информационно-деловой центр. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отметил, что для 47-го региона эти страны являются перспективным и динамично развивающимся рынком.

«Ленинградская область ценит те возможности, которые открываются региону в контексте сотрудничества с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Наш губернатор, с апреля возглавляющий соответствующую группу Совета глав субъектов при МИД РФ, выступает за масштабирование деловых контактов с этими государствами как можно большего числа российских субъектов», — цитирует сенатора ЛенТВ24.

Сейчас Ленобласть сосредоточена на сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, судостроении и фармацевтике, отметил парламентарий, но в дальнейшем их количество будет только расти, уверен Сергей Перминов.

«Общий товарооборот Ленинградской области с этой группой стран вышел на уровень 11 млрд долларов. Это очень перспективный и довольно динамично развивающийся рынок, к которому проявляют неподдельный интерес и наши геополитические конкуренты. Наш регион вносит свой вклад в то, чтобы присутствие на нем России оставалось стабильным и устойчивым», — добавил сенатор.

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25.06.2026
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Сергей Перминов индия Азия
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В лобовой аварии под Выборгом погиб 20-летний водитель

Полиция проводит проверку по факту лобового столкновения, в котором скончался молодой водитель иномарки.

В ночь на 1 июля на 55-м километре автодороги «Молодежное – Верхнее Черкасово» произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого погиб пассажир. Об этом сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти

Водитель автомобиля «Киа Сид», двигаясь в сторону Выборга со стороны поселка Каменка, совершил выезд на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 20-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее злостный нарушитель ПДД насмерть разбился на мотоцикле в Петербурге.

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