weather 13.2°
$ 77.93
88.71

Главная / Новости / Движение по Ладожскому мосту временно перекроют 6 июля

Новости Социум

Движение по Ладожскому мосту временно перекроют 6 июля

Ограничения будут связаны с разводкой переправы для прохода судна.

Движение по Ладожскому мосту временно перекроют 6 июля - Ограничения будут связаны с разводкой переправы для прохода судна.
Фото: ФКУ УПРДОР «Северо-Запад». 

В следующий понедельник, 6 июля, на 45 минут перекроют движение по Ладожскому мосту, сообщает ФКУ УПРДОР «Северо-Запад». 

Ограничения движения введут с 15:00 до 15:45 на время разводки моста для прохода судна.

«Данная мера необходима для прохода вверх по реке парусно-моторной яхты «Мария» с максимальным высотным габаритом 20 метров», — указано в сообщении.

Вам будет интересно
Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем
Среди них — частое головокружение. Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об...
03.06.2026
740

Теги

ладожский мост
Новости Социум

Когда в июле придут пенсии и пособия: график выплат

СФР опубликовал график выплат пенсий и детских пособий в этом месяце.

Социальный фонд России опубликовал график перечисления социальных выплат и пенсий на июль 2026 года.

Основная волна выплат планируется на 3 июля. В этот день граждане получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособия на детей военнослужащих и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет поступит 8 июля.

Для пенсионеров, получающих выплаты через банки, установлены следующие даты: 3, 10, 17 и 22 июля. Для тех, кто пользуется услугами «Почты России», доставка пенсий и пособий будет осуществляться в период с 4 по 30 июля в соответствии с индивидуальным графиком конкретного почтового отделения.

В Социальном фонде подчеркнули, что зачисление средств происходит в течение всего дня. Если дата получения пособия или пенсии выпадает на выходной или праздничный день, средства направляются получателям заранее. 

Вам будет интересно
Цены на топливо у крупных АЗС находятся в пределах инфляции — Новак
Тем временем на независимых АЗС существует разрыв в цене, который выровняется, заявил зампредседателя правительства РФ. Цены на АЗС крупных нефтяных к...
01.07.2026
200

Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

Теги

график выплат социальный фонд России пенсии пособия

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться