СФР опубликовал график выплат пенсий и детских пособий в этом месяце.

Социальный фонд России опубликовал график перечисления социальных выплат и пенсий на июль 2026 года.

Основная волна выплат планируется на 3 июля. В этот день граждане получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособия на детей военнослужащих и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет поступит 8 июля.

Для пенсионеров, получающих выплаты через банки, установлены следующие даты: 3, 10, 17 и 22 июля. Для тех, кто пользуется услугами «Почты России», доставка пенсий и пособий будет осуществляться в период с 4 по 30 июля в соответствии с индивидуальным графиком конкретного почтового отделения.

В Социальном фонде подчеркнули, что зачисление средств происходит в течение всего дня. Если дата получения пособия или пенсии выпадает на выходной или праздничный день, средства направляются получателям заранее.

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Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine