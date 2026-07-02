Часть квартиры, принадлежавшей алиментщику, пришлось выставлять на торги, чтобы погасить задолженность.
В Ленинградской области 48-летний отец двоих детей остался без доли в квартире из-за долга по алиментам. Судебные приставы арестовали и выставили недвижимость на торги. Об этом рассказали в региональном управлении ФССП.
Житель Ломоносовского района длительное время игнорировал обязательства по выплате алиментов на содержание детей и накопил долг на 930 тысяч рублей. В ходе исполнительного производства приставы провели проверку и выяснили, что должник владеет недвижимостью. В итоге сотрудники ФССП наложили арест на одну из принадлежащих ему долей в квартире. Мера оказалась действенной, должник нашел средства на погашение задолженности.