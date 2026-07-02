Ленобласть стремится к тому, чтобы присутствие России на этих рынках оставалось стабильным и устойчивым, подчеркнул сенатор.

Ленинградская область укрепляет сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии. В частности, для поддержки российских экспортеров в Мумбаи в пилотном режиме запускается информационно-деловой центр.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отметил, что для 47-го региона эти страны являются перспективным и динамично развивающимся рынком.

«Ленинградская область ценит те возможности, которые открываются региону в контексте сотрудничества с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Наш губернатор, с апреля возглавляющий соответствующую группу Совета глав субъектов при МИД РФ, выступает за масштабирование деловых контактов с этими государствами как можно большего числа российских субъектов», — цитирует сенатора ЛенТВ24.

Сейчас Ленобласть сосредоточена на сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, судостроении и фармацевтике, отметил парламентарий, но в дальнейшем их количество будет только расти, уверен Сергей Перминов.

«Общий товарооборот Ленинградской области с этой группой стран вышел на уровень 11 млрд долларов. Это очень перспективный и довольно динамично развивающийся рынок, к которому проявляют неподдельный интерес и наши геополитические конкуренты. Наш регион вносит свой вклад в то, чтобы присутствие на нем России оставалось стабильным и устойчивым», — добавил сенатор.