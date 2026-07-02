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Правоохранители исключили криминал в смерти звезды "Бригады" Высоковского

Артист погиб в результате несчастного случая.

Правоохранительные органы не рассматривают криминальную версию гибели актера Александра Высоковского. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай», - отметили там.

Напомним, 30 июня поступила информация о пропаже Александра Высоковского. Артист отправился на рыбалку вместе с сыном, но позже они разделились. Мужчина отправился искать место с хорошим клёвом, но не вернулся. Позже в районе поисков обнаружили тело актера.

Александр Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в сериале «Бригада» — Максима Карельского. Ранее актер также снимался также в «Бумере», «Марше Турецкого» и «Петре Первом».

Фото: кадр сериала «Бригада» (реж. Алексей Сидоров, 2000 г.)

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Александр Высоковский сериал Бригада
Новости Экономика Точка зрения

Перспективный и динамично развивающийся рынок: Сергей Перминов оценил перспективы сотрудничества Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией

Ленобласть стремится к тому, чтобы присутствие России на этих рынках оставалось стабильным и устойчивым, подчеркнул сенатор.

Перспективный и динамично развивающийся рынок: Сергей Перминов оценил перспективы сотрудничества Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией - Ленобласть стремится к тому, чтобы присутствие России на этих рынках оставалось стабильным и устойчи
Фото: 47channel

Ленинградская область укрепляет сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии. В частности, для поддержки российских экспортеров в Мумбаи в пилотном режиме запускается информационно-деловой центр. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отметил, что для 47-го региона эти страны являются перспективным и динамично развивающимся рынком.

«Ленинградская область ценит те возможности, которые открываются региону в контексте сотрудничества с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Наш губернатор, с апреля возглавляющий соответствующую группу Совета глав субъектов при МИД РФ, выступает за масштабирование деловых контактов с этими государствами как можно большего числа российских субъектов», — цитирует сенатора ЛенТВ24.

Сейчас Ленобласть сосредоточена на сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, судостроении и фармацевтике, отметил парламентарий, но в дальнейшем их количество будет только расти, уверен Сергей Перминов.

«Общий товарооборот Ленинградской области с этой группой стран вышел на уровень 11 млрд долларов. Это очень перспективный и довольно динамично развивающийся рынок, к которому проявляют неподдельный интерес и наши геополитические конкуренты. Наш регион вносит свой вклад в то, чтобы присутствие на нем России оставалось стабильным и устойчивым», — добавил сенатор.

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Сергей Перминов индия Азия

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