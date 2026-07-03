Российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, проиграл более 30 миллионов рублей на ставке на матч чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Блогер поставил на победу сборной Боснии и Герцеговины над командой США в основное время. Коэффициент на этот исход составлял 8,60. Мэддисон признавался, что сделал эту ставку в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, она «испортит ему всю жизнь, если не зайдет».

Ставка оказалась неудачной. Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 2:0. Американская команда завершала встречу в меньшинстве, но смогла удержать преимущество.