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Новости Спорт

Российский блогер поставил на матч ЧМ-2026 и проиграл более 30 млн рублей. По его словам, эта ставка испортит ему всю жизнь

Российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, проиграл более 30 миллионов рублей на ставке на матч чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Блогер поставил на победу сборной Боснии и Герцеговины над командой США в основное время. Коэффициент на этот исход составлял 8,60. Мэддисон признавался, что сделал эту ставку в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, она «испортит ему всю жизнь, если не зайдет».

Ставка оказалась неудачной. Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 2:0. Американская команда завершала встречу в меньшинстве, но смогла удержать преимущество.

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Теги

чм-2026 спорт футбол
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В Финляндии больше месяца не могли похоронить художницу из Петербурга, убитую финским мужем

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

В Финляндии похоронили художницу Александру Хинсала, родившуюся в Санкт-Петербурге и погибшую от рук супруга. Похороны состоялись 27 июня, спустя полтора месяца после убийства. По словам друзей погибшей, задержка была связана с проведением экспертиз и организационными сложностями.

По данным финской полиции, преступление произошло в ночь с 9 на 10 мая на почве бытового конфликта. После случившегося супруг Александры, финский писатель Микко, сам вызвал полицию и признался в содеянном.

Пара прожила в браке более 15 лет. У них остался 13-летний сын. Опеку над ребенком оформила близкая подруга погибшей. Александра Хинсала родилась в Санкт-Петербурге, а в Финляндию переехала по программе репатриации.

Ее супруг является автором более 10 сборников рассказов и повестей. По финским законам мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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