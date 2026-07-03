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Двое взрослых погибли и трое детей пострадали в ДТП с дорожной службой недалеко от Мурино

Два человека погибли и трое детей пострадали в ДТП на 33-м километре внутреннего кольца КАД на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2 июля около 23:35.

Двое взрослых погибли и трое детей пострадали в ДТП с дорожной службой недалеко от Мурино - Два человека погибли и трое детей пострадали в ДТП на 33-м километре внутреннего кольца КАД на грани
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Предварительно установлено, что 42-летний водитель Kia врезался в прицеп и автомобиль МАЗ. За рулем грузовика находился 41-летний мужчина, который проводил работы по удалению дорожной разметки.

Водитель легкового автомобиля и 35-летняя пассажирка погибли на месте. Женщина находилась на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

На заднем сиденье Kia ехали трое детей в возрасте 15, 5 и 2 лет. По предварительным данным, они находились в салоне без детских удерживающих устройств. Всех детей доставили в больницу с травмами. Двухлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники МВД проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Теги

Мурино кад ДТП Санкт-Петербург Ленинградская область
Новости Социум

Предприятие в Ленобласти лишилось имущества из-за долгов по зарплате

Судебные приставы в принудительном порядке реализуют имущество компании для погашения долгов перед сотрудниками.  

В Кингиесспском районе Ленинградской области сотрудники ФССП изъяли оборудование и стройматериалы у предприятия, задолжавшего бывшим сотрудникам крупный долг по зарплате.

По решению суда организация обязана выплатить потерпевшим 1 миллион 150 тысяч рублей. Поскольку компания проигнорировала требование о добровольном погашении долга, судебные приставы наложили арест на имущество фирмы.

В настоящее время оборудование и стройматериалы проходят процедуру оценки, после чего оно будет передано на торги. Все вырученные от реализации средства пойдут на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия.

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Кингисеппский район зарплата фссп

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