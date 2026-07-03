Два человека погибли и трое детей пострадали в ДТП на 33-м километре внутреннего кольца КАД на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2 июля около 23:35.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель Kia врезался в прицеп и автомобиль МАЗ. За рулем грузовика находился 41-летний мужчина, который проводил работы по удалению дорожной разметки.

Водитель легкового автомобиля и 35-летняя пассажирка погибли на месте. Женщина находилась на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

На заднем сиденье Kia ехали трое детей в возрасте 15, 5 и 2 лет. По предварительным данным, они находились в салоне без детских удерживающих устройств. Всех детей доставили в больницу с травмами. Двухлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники МВД проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.