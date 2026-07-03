Бригада скорой помощи помогла женщине родить мальчика по дороге в роддом в Ленинградской области. Вызов поступил к беременной женщине на 37-й неделе. У пациентки начались схватки с интервалом в пять минут. Это была ее третья беременность.

Уже в машине скорой помощи женщина рассказала медикам, что второго ребенка тоже родила по пути в роддом. Во время поездки схватки стали чаще и сильнее. Медики подготовили акушерский набор и начали принимать роды.

Здоровый мальчик появился на свет в 10:17 и сразу закричал. Медики перерезали пуповину, согрели новорожденного и передали его вместе с мамой врачам родильного дома.

Для фельдшера Всеволожской подстанции Дарьи Ткаченко эти роды стали первыми в профессиональной практике. По ее словам, вся бригада впервые принимала роды. Фельдшер призналась, что волновалась, но помогли знания, полученные во время учебы.

Дарья Ткаченко также поблагодарила медицинскую сестру Валерию и водителя Андрея за слаженную работу. Роды прошли без осложнений, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

«Эта история про важность подготовки и слаженности внутри бригады и про то, что очень часто всё может идти не по плану. Спасибо нашим специалистам, которые в любой ситуации остаются на высоте и делают всё возможное для спасения жизней!», – отметили в ГБУЗ Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи».