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Петербуржец наказан за удары и унижение сотрудника ДПС из Всеволожска

Петербуржца приговорили к 2,5 года лишения свободы условно за применение насилия к инспектору ДПС и его оскорбление. Приговор Петру М. огласил Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Мужчину признали виновным в двух эпизодах применения насилия к представителю власти и оскорблении того же сотрудника.

Ночью 14 декабря 2025 года нетрезвый Петр М. находился в патрульном автомобиле отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД по Всеволожскому району. Его собирались доставить на медицинское освидетельствование.

В салоне машины мужчина ударил инспектора ДПС кулаком в правое плечо. Позже в медучреждении он при посторонних грубо оскорбил сопровождавшего его сотрудника. После этого Петр М., угрожая полицейскому, ударил его локтем и кулаком в грудь.

Подсудимый признал вину. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.

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Теги

Всеволожск Ленинградская область
Новости Социум

В Петербурге и Ленобласти обсуждают создание единого оперштаба по профилактике мошенничества

Регионы хотят объединить усилия в борьбе с мошенничеством.

В Петербурге и Ленобласти обсуждают создание единого оперштаба по профилактике мошенничества - Регионы хотят объединить усилия в борьбе с мошенничеством.
Фото: СПбГУ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируют создать единый оперштаб по профилактике мошенничества. Инициатива была озвучена в рамках круглого стола в СПбГУ, организованного Главным следственным управлением ГУ МВД по региону.

В дискуссии приняли участие представители власти и экспертное сообщество. Председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин отметил, что профилактика преступлений сегодня требует тесного взаимодействия всех профильных ведомств. По его словам, сегодня это не просто кража средств, а масштабная индустрия, которая зачастую связана с поджогами, терроризмом и вовлечением в противоправную деятельность несовершеннолетних.

Научную базу для работы штаба представила руководитель Центра прикладной социологии СПбГУ Майя Русакова. Исследование университета опровергло ряд устоявшихся мифов. В частности, эксперт подчеркнула, что жертвами злоумышленников становятся люди всех возрастов — от 11 до 95 лет. При этом более 43% пострадавших имеют высшее образование, а наличие цифровой грамотности не дает стопроцентной защиты от манипуляций. Русакова также добавила, что преступники нацелены на все социальные группы, независимо от семейного положения или профессиональной занятости.

Участники круглого стола высоко оценили представленную инициативу.

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Теги

мошенничество оперштаб

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