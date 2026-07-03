Петербуржца приговорили к 2,5 года лишения свободы условно за применение насилия к инспектору ДПС и его оскорбление. Приговор Петру М. огласил Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Мужчину признали виновным в двух эпизодах применения насилия к представителю власти и оскорблении того же сотрудника.

Ночью 14 декабря 2025 года нетрезвый Петр М. находился в патрульном автомобиле отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД по Всеволожскому району. Его собирались доставить на медицинское освидетельствование.

В салоне машины мужчина ударил инспектора ДПС кулаком в правое плечо. Позже в медучреждении он при посторонних грубо оскорбил сопровождавшего его сотрудника. После этого Петр М., угрожая полицейскому, ударил его локтем и кулаком в грудь.

Подсудимый признал вину. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.