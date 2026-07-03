Сотрудники полиции и УФСБ пресекли в Кировском районе Санкт-Петербурга схему продажи нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции.

По данным следствия, несколькими торговыми точками управляли 61-летний мужчина и его 31-летний сын. Они продавали сигареты, снюс, вейпы и жидкости для электронных сигарет без обязательной маркировки.

Во время одновременных проверок из магазинов изъяли более 58 тысяч пачек сигарет, свыше 13 тысяч электронных устройств и жидкостей для вейпов, а также около 1000 банок жевательного табака.

Часть продукции была с поддельными знаками маркировки, часть без обязательных отметок. Общую стоимость изъятого оценили более чем в 20 миллионов рублей.

По факту случившегося завели уголовное дело. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские продолжают устанавливать детали схемы и возможных соучастников.