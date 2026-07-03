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В Ленобласти появится комитет по гражданской обороне и безопасности

Новая структура будет выведена из комитета правопорядка Ленинградской области.

В Ленобласти появится комитет по гражданской обороне и безопасности - Новая структура будет выведена из комитета правопорядка Ленинградской области.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Ленинградской области будет создан комитет по гражданской обороне и безопасности, сообщил 3 июля губернатор Александр Дрозденко. Структуру выделят из регионального комитета правопорядка без увеличения штата

«Главная задача нового комитета: координация системной работы по обеспечению защиты жителей и предприятий, критической инфраструктуры региона от беспилотных угроз, поддержка воинских и пограничных подразделений, дислоцируемых на территории области, и помощь ленинградским бойцам на СВО», — заявил глава Ленобласти.

Как подчеркнул губернатор, сегодня в крае предпринимается комплекс мер для обеспечения безопасности. Ранее в регионе были созданы мобильные огневые группы, а также ведется поддержка 6-й армии ПВО, военнослужащим предоставляется необходимая техника и различное оборудование.

«Но, ситуация требует создания отдельной, профильной структуры, которая будет заниматься этим вопросом системно, ежедневно, без отвлечения на другие задачи. Безопасность ленинградцев — абсолютный приоритет. Если вы хотите служить в мобильной огневой группе и защищать Ленинградское небо — звоните по телефону: 8 (813) 613-38-26 (круглосуточно)», — добавил Александр Дрозденко

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Теги

Ленинградская область Александр Дрозденко Мобильные огневые группы
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Штормовое предупреждение продлили в Ленобласти до начала следующей недели

В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди с грозой.

В Ленинградской области до 6 июля действует штормовое предупреждение. Местами в регионе пройдут ливни с грозой, а в субботу на регион опустится густой туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Дождь. Период предупреждения с 21 ч. 03 июля до 13 ч. 06 июля. Местами ожидаются ливни», — говорится в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр России Непогода в Ленобласти

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