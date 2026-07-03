weather 16.3°
$ 77.93
88.71

Главная / Новости / Штормовое предупреждение продлили в Ленобласти до начала следующей недели

Новости Социум Главное

Штормовое предупреждение продлили в Ленобласти до начала следующей недели

В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди с грозой.

В Ленинградской области до 6 июля действует штормовое предупреждение. Местами в регионе пройдут ливни с грозой, а в субботу на регион опустится густой туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Дождь. Период предупреждения с 21 ч. 03 июля до 13 ч. 06 июля. Местами ожидаются ливни», — говорится в сообщении.

Вам будет интересно
Сезон настоящих лисичек стартовал в лесах Ленобласти
Любители «тихой охоты» могут снова отправляться в лес — там появились настоящие лисички, также известные в народе как «петушки». В лесах Ленингр...
01.07.2026
304

Фото на миниатюре: magnific

Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр России Непогода в Ленобласти
Новости Социум

В Петербурге и Ленобласти обсуждают создание единого оперштаба по профилактике мошенничества

Регионы хотят объединить усилия в борьбе с мошенничеством.

В Петербурге и Ленобласти обсуждают создание единого оперштаба по профилактике мошенничества - Регионы хотят объединить усилия в борьбе с мошенничеством.
Фото: СПбГУ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируют создать единый оперштаб по профилактике мошенничества. Инициатива была озвучена в рамках круглого стола в СПбГУ, организованного Главным следственным управлением ГУ МВД по региону.

В дискуссии приняли участие представители власти и экспертное сообщество. Председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин отметил, что профилактика преступлений сегодня требует тесного взаимодействия всех профильных ведомств. По его словам, сегодня это не просто кража средств, а масштабная индустрия, которая зачастую связана с поджогами, терроризмом и вовлечением в противоправную деятельность несовершеннолетних.

Научную базу для работы штаба представила руководитель Центра прикладной социологии СПбГУ Майя Русакова. Исследование университета опровергло ряд устоявшихся мифов. В частности, эксперт подчеркнула, что жертвами злоумышленников становятся люди всех возрастов — от 11 до 95 лет. При этом более 43% пострадавших имеют высшее образование, а наличие цифровой грамотности не дает стопроцентной защиты от манипуляций. Русакова также добавила, что преступники нацелены на все социальные группы, независимо от семейного положения или профессиональной занятости.

Участники круглого стола высоко оценили представленную инициативу.

Вам будет интересно
Набиуллина рассказала, что ей звонили мошенники, и посоветовала, что делать
Фото: Freepik. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ей также звонили телефонные мошенники. По словам главы регулятора, после эт...
03.07.2026
185

Теги

мошенничество оперштаб

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться