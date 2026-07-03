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Новости Социум

Объем выданной в России ипотеки в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза

Согласно предварительным оценкам аналитиков ВТБ, за первые шесть месяцев банки предоставили россиянам ипотеку на покупку первичного и вторичного жилья на сумму около 2,18 трлн рублей. Показатель на 46% превышает результат аналогичного периода минувшего года, что говорит об уверенном восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в июне: по расчетам экспертов банка, объем ипотечных выдач достиг примерно 475 млрд рублей. Данный результат на 47% опережает показатели мая и на 55% превосходит уровень июня 2025 года. Более того, июньский объем превысил даже ажиотажные январские показатели, когда объём выдач составил чуть более 420 млрд рублей.

По результатам первых шести месяцев, удельный вес льготных ипотечных программ опустился до чуть более 60%. Это на 17 процентных пунктов ниже показателей годичной давности, когда их доля достигала рекордных 80%.

ВТБ в первом полугодии оформил почти 35 тыс. сделок на 179 млрд рублей. Банк сохранил сбалансированный подход к кредитованию, уделяя приоритетное внимание качеству портфеля.

«Первое полугодие показало: рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растёт. Июньский ажиотаж вокруг «семейной» ипотеки дал дополнительный импульс, но база роста полугодия — снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент. По итогам года мы ждём прироста рынка впервые за несколько лет, даже с учётом возможной корректировки госпрограмм», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

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ВТБ ипотека
Новости Социум

Предприятие в Ленобласти лишилось имущества из-за долгов по зарплате

Судебные приставы в принудительном порядке реализуют имущество компании для погашения долгов перед сотрудниками.  

В Кингиесспском районе Ленинградской области сотрудники ФССП изъяли оборудование и стройматериалы у предприятия, задолжавшего бывшим сотрудникам крупный долг по зарплате.

По решению суда организация обязана выплатить потерпевшим 1 миллион 150 тысяч рублей. Поскольку компания проигнорировала требование о добровольном погашении долга, судебные приставы наложили арест на имущество фирмы.

В настоящее время оборудование и стройматериалы проходят процедуру оценки, после чего оно будет передано на торги. Все вырученные от реализации средства пойдут на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия.

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Теги

Кингисеппский район зарплата фссп

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