Согласно предварительным оценкам аналитиков ВТБ, за первые шесть месяцев банки предоставили россиянам ипотеку на покупку первичного и вторичного жилья на сумму около 2,18 трлн рублей. Показатель на 46% превышает результат аналогичного периода минувшего года, что говорит об уверенном восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в июне: по расчетам экспертов банка, объем ипотечных выдач достиг примерно 475 млрд рублей. Данный результат на 47% опережает показатели мая и на 55% превосходит уровень июня 2025 года. Более того, июньский объем превысил даже ажиотажные январские показатели, когда объём выдач составил чуть более 420 млрд рублей.

По результатам первых шести месяцев, удельный вес льготных ипотечных программ опустился до чуть более 60%. Это на 17 процентных пунктов ниже показателей годичной давности, когда их доля достигала рекордных 80%.

ВТБ в первом полугодии оформил почти 35 тыс. сделок на 179 млрд рублей. Банк сохранил сбалансированный подход к кредитованию, уделяя приоритетное внимание качеству портфеля.