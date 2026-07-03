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В Подпорожье завершили первый этап замены аварийного участка трубопровода

Специалисты за сутки заменили 80 метров изношенного трубопровода.

В Подпорожье завершили первый этап замены аварийного участка трубопровода - Специалисты за сутки заменили 80 метров изношенного трубопровода.
Фото: Леноблводоканал

Специалисты «Леноблводоканала» за сутки заменили 80 метров аварийного трубопровода на улице Энергетиков в Подпорожье. Сейчас водоснабжение в городе полностью возобновлено.

Восстановительные работы проходили в сложных условиях. Участок пересекается с линиями электропередач, подземными кабелями и недействующими железнодорожными путями. Несмотря на проливной дождь, аварийно-восстановительные бригады из Подпорожья и Лодейного Поля работали в круглосуточном режиме.

Замена аварийной магистрали состоит из трех этапов. Первый из них уже завершен. Для реализации двух последующих этапов, включающих замену 150 метров сетей, планируется использовать метод санации, что позволит провести работы без вскрытия грунта. 

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