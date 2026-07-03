С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновится прием заявлений на кипрские визы через центры BLS International. Подать документы также можно будет в генконсульстве Кипра, сообщает «МК в Питере».

Посольство Кипра в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре подтвердили, что заявления на оформление виз снова будут принимать через визовые центры BLS International. Это позволит россиянам подавать документы для поездок на Кипр с туристическими и деловыми целями.

Сервисный сбор в визовом центре составит €5 без учета НДС. Также заявителям будут доступны дополнительные платные услуги.

Ранее посольство Кипра в России объявляло о прекращении приема заявлений через центры с 13 июня. Причиной стало истечение срока действия договора с BLS International.