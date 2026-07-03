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Новости Социум

Над ВСМ между Петербургом и Москвой трудятся 28 тысяч строителей

На строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург задействовано более 28 тысяч человек, сообщает Neva.Today.

Также на строительных и подготовительных работах используют более 10 тысяч единиц специальной техники. На момент подготовки публикации работы продолжаются на тестовом участке трассы от станции Крюково до станции Новая Тверь. Его протяженность составляет 129 километров.

После завершения строительства этот участок станет испытательным полигоном для проверки железнодорожного полотна и высокоскоростного поезда.

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ВСМ Москва Санкт-Петербург
Новости Социум

Генконсульство Кипра возобновит прием виз в Петербурге с 6 июля

С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновится прием заявлений на кипрские визы через центры BLS International. Подать документы также можно будет в генконсульстве Кипра, сообщает «МК в Питере».

Посольство Кипра в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре подтвердили, что заявления на оформление виз снова будут принимать через визовые центры BLS International.  Это позволит россиянам подавать документы для поездок на Кипр с туристическими и деловыми целями.

Сервисный сбор в визовом центре составит €5 без учета НДС. Также заявителям будут доступны дополнительные платные услуги.

Ранее посольство Кипра в России объявляло о прекращении приема заявлений через центры с 13 июня. Причиной стало истечение срока действия договора с BLS International.

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