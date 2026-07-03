На строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург задействовано более 28 тысяч человек, сообщает Neva.Today.
Также на строительных и подготовительных работах используют более 10 тысяч единиц специальной техники. На момент подготовки публикации работы продолжаются на тестовом участке трассы от станции Крюково до станции Новая Тверь. Его протяженность составляет 129 километров.
После завершения строительства этот участок станет испытательным полигоном для проверки железнодорожного полотна и высокоскоростного поезда.