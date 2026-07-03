Сенатор отметил важность поисковых экспедиций за пределами страны.

Специалисты из Ленинградской области завершили двухнедельную экспедицию в местах боев у реки Халхин-Гол, вернув из небытия имена 16 павших бойцов. В общей же сложности специалисты смогли обнаружить останки 75 красноармейцев.

Высокий уровень подготовки ленинградских спасателей получил официальное признание со стороны посла России в Монголии Алексея Евсикова. Он выразил благодарность участникам экспедиции за их вклад в увековечение памяти героев.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «47 каналом» подчеркнул историческую значимость проводимых работ. Как отметил парламентарий, район реки Халхин-Гол стал местом одного из важнейших сражений предвоенного периода.

«Это поле сражения было одним из самых важных в предвоенной истории и имело значительное влияние на ситуацию на Дальнем Востоке, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Как ранее отмечал Президент, те, кто в них участвуют, делают святое дело», — заявил член Совфеда РФ.

Возвращение имен защитников Отечества является одним из важнейших элементов патриотического воспитания, а также сохранения памяти о боевом братстве, подчеркнул сенатор.

«Работа по поиску советских воинов за рубежом и увековечению их памяти ведется постоянно. Хотя в настоящее время она осложнена в ряде регионов, однако архивные изыскания не прекращаются. Именно последние дают основания для принятия решения о запуске программ. Значимость этой задачи ни у кого не вызывает сомнений», — добавил парламентарий.