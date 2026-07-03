Регионы хотят объединить усилия в борьбе с мошенничеством.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируют создать единый оперштаб по профилактике мошенничества. Инициатива была озвучена в рамках круглого стола в СПбГУ, организованного Главным следственным управлением ГУ МВД по региону.

В дискуссии приняли участие представители власти и экспертное сообщество. Председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин отметил, что профилактика преступлений сегодня требует тесного взаимодействия всех профильных ведомств. По его словам, сегодня это не просто кража средств, а масштабная индустрия, которая зачастую связана с поджогами, терроризмом и вовлечением в противоправную деятельность несовершеннолетних.

Научную базу для работы штаба представила руководитель Центра прикладной социологии СПбГУ Майя Русакова. Исследование университета опровергло ряд устоявшихся мифов. В частности, эксперт подчеркнула, что жертвами злоумышленников становятся люди всех возрастов — от 11 до 95 лет. При этом более 43% пострадавших имеют высшее образование, а наличие цифровой грамотности не дает стопроцентной защиты от манипуляций. Русакова также добавила, что преступники нацелены на все социальные группы, независимо от семейного положения или профессиональной занятости.

Участники круглого стола высоко оценили представленную инициативу.