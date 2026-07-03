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Набиуллина рассказала, что ей звонили мошенники, и посоветовала, что делать

Телефон
Фото: Freepik.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ей также звонили телефонные мошенники. По словам главы регулятора, после этого она ввела для себя правило не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

«Мне когда-то звонили мошенники, но я после этого ввела за правило не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но если вам дозвонились и особенно если просят пароли, ссылаются на какие-то безопасные счета, пугают, говорят, это либо правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее, ну просто кладите трубку», – сказала Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка отметила, что мошенники уже давно не звонили ей.

В МВД также призывают сразу прекращать любой контакт с подозрительным собеседником, блокировать номер и не выполнять инструкции по «проверкам», «возвратам» или «секретным операциям».

Если мошенники представились сотрудниками банка или ведомства, следует самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру. Это необходимо, чтобы при необходимости заблокировать карты, отменить или оспорить подозрительные операции, а также сменить пароли доступа.

Если деньги были переданы наличными или курьеру, нужно обратиться в полицию и подробно описать приметы посредника, место и время передачи. В МВД также советуют предупредить о произошедшем близких.

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05.02.2021
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Теги

Эльвира Набиуллина мошенничество Центробанк
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Работники ЖСК похитили более миллиона с зарплаты дворника в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством дворника в Приморском районе. Фигурантами стали три сотрудника управляющей компании.

По версии следствия, с 2021 по 2026 год обвиняемые фиктивно трудоустроили в ЖСК мужчину на должность дворника. Фактически он работу не выполнял, но получал зарплату.

После поступления денег фиктивный сотрудник переводил их на счета фигурантов. Таким образом обвиняемые получили более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следователи провели обыски по месту работы и проживания обвиняемых.

Всем троим избрана мера пресечения. В ходе расследования фигуранты добровольно полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

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