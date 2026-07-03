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Новости Социум

Срок госэкспертизы в Ленинградской области сокращен вдвое — до 22 рабочих дней

В Ленинградской области вступили в силу изменения, предусмотренные постановлением Правительства региона № 519, которые вдвое сокращают максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации.

Теперь он составляет 22 рабочих дня вместо прежних 42. Для жилых объектов, включая многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (за исключением уникальных объектов), срок остаётся на уровне 20 рабочих дней.

Как отметил начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов, это решение стало одним из практических результатов работы, обсуждавшейся на стратегической сессии по повышению цифровой зрелости девелоперского бизнеса.

«Сокращение предельного срока государственной экспертизы в Ленинградской области с 42 до 22 рабочих дней — это не снижение требований, а настройка процессов: качество документации, объективность и ответственность при проведении экспертизы остаются нашими безусловными приоритетами», — подчеркнул Горбунов.

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Теги

Денис Горбунов Ленобласть госэкспертиза Леноблгосэкспертиза
Новости Социум Главное

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 3 по 11 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

график отключения электричества ЛОЭСК

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