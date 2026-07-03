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Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 4 июля

Температура днем составит максимум 23 градуса тепла.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 4 июля. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой. Ночью также опустится туман. Об этом в пятницу сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11...+16 гр., днем +18...+23 гр», — указано в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России ввел экстренное предупреждение о непогоде в Ленобласти до 6 июля.

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Новости Социум

Более 14,5 тысяч родителей Петербурга и Ленобласти подали заявления на получение ежегодной семейной выплаты

Ежедневно специалисты принимали порядка двух тысяч заявлений на оформление новой меры поддержки. 

В отделении Соцфонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти подвели итоги первого месяца работы по назначению новой ежегодной выплаты для семей с детьми. В список на получение новой меры поддержки внесены более 14,5 тысяч родителей региона.

«Благодаря выстроенному процессу рассмотрения, специалисты Отделения оперативно выносят решения по заявлениям. В среднем на это уходит не более четырех рабочих дней вместо десяти, предусмотренных по регламенту, то есть в два с половиной раза быстрее норматива», –  заявил управляющий отделением Соцфонда по СПБ и ЛО Константин Островский.

Большинство необходимых данных Фонд получает самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия. Несмотря на высокую скорость работы, часть заявителей получает отказ. Основными причинами тому становятся превышение семьей установленного порога среднедушевого дохода (1,5-кратная величина прожиточного минимума), наличие имущества сверх установленной нормы, отсутствие официального трудоустройства с уплатой НДФЛ или предоставление недостоверных сведений.

Подача заявлений на выплату открыта до 1 октября 2026 года. Оформить пособие можно дистанционно через портал «Госуслуги», а также при личном визите в клиентские службы Социального фонда или многофункциональные центры (МФЦ).

Другая необходимая информация доступна на сайте.

Фото на миниатюре: magnific

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выплаты социальный фонд России

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