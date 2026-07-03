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Почтовое отделение потеряло пенсию жительницы Петербурга

Семья женщины допускает, что крупная сумма денег исчезла не случайно.

В Петербурге семья пожилой женщины пытается выяснить, куда пропали ее пенсионные выплаты. В общей сложности женщина не может получить 160 тысяч рублей.

Как стало известно порталу 78.ru, инцидент произошел в почтовом отделении Колпино. При обращении за пенсией петербурженке заявили, что деньги пропали. Родные женщины не исключают, что средства были похищены. При это весь персонал офиса ранее сменился новыми сотрудниками.

Тем временем в полиции, как утверждают родные пенсионерки, в возбуждении уголовного дела отказывают. Всему виной затянувшийся ответ оператора по данной ситуации. В компании не реагируют на запросы больше месяца.

Также оператор не идет на контакт и с семьей потерпевшей и отказал в выплате компенсации. Сейчас родные женщины собираются обращаться в прокуратуру и суд.

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«Главная задача такого специалиста — разработка и реализация стратегий продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях», — отметил он.

Продвижение в нейросетях подразумевает видимость бренда в ответах ИИ при запросах.

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