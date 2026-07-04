Петербуржца приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима за поджог двух точек общепита у станции метро «Рыбацкое». Приговор вынес Невский районный суд Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина поссорился с владельцем двух павильонов в торговом комплексе после того, как ему отказались бесплатно дать еду. На следующий день фигурант поджег павильон на Прибрежной улице. В результате огонь уничтожил две точки общепита, где готовили блюда восточной кухни.

Стоимость каждого павильона оценили в 750 тысяч рублей. Кроме того, в пожаре сгорели оборудование и продукты на сумму 504 тысячи рублей.

Суд учел, что это не первая судимость мужчины, и назначил ему 1 год 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.