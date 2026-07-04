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Мужчина сжег две точки общепита в Петербурге за то, что его отказались бесплатно накормить

Петербуржца приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима за поджог двух точек общепита у станции метро «Рыбацкое». Приговор вынес Невский районный суд Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина поссорился с владельцем двух павильонов в торговом комплексе после того, как ему отказались бесплатно дать еду. На следующий день фигурант поджег павильон на Прибрежной улице. В результате огонь уничтожил две точки общепита, где готовили блюда восточной кухни.

Стоимость каждого павильона оценили в 750 тысяч рублей. Кроме того, в пожаре сгорели оборудование и продукты на сумму 504 тысячи рублей.

Суд учел, что это не первая судимость мужчины, и назначил ему 1 год 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Марафон «Белые ночи» ограничит движение транспорта в Петербурге

Марафон «Белые ночи» ограничит движение транспорта в Петербурге - Более 30 тысяч человек примут участие в 35-м марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 4 июля.
Фото: Борис Пиотровский

Более 30 тысяч человек примут участие в 35-м марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 4 июля, сообщает spb.aif.ru.

«Атлеты стартуют в 20:00 и 22:00 4 июля от «Газпром Арены», а финишируют на Дворцовой площади. Дистанции по традиции две — 10 км и 42,2 км», – рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский

Для подготовки и проведения марафона в Санкт-Петербурге временно вводятся ограничения движения транспорта.

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