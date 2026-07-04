По данным Минобороны, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве уничтожили 16 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Позже их сняли.

Над Ленинградской областью уничтожили 67 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В районе порта Высоцк нашли обломки сбитых дронов. Боевая работа продолжается. Аэропорт «Пулково» временно закрывали для полетов.

Несколько беспилотников также сбили над Псковской областью. Аэропорт Пскова временно приостанавливал работу, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В Удмуртии предотвратили попытку удара по одному из предприятий. По словам главы республики Александра Бречалова, была перехвачена ракета. Пострадавших и разрушений нет. Ограничения на полеты вводили в аэропорту Ижевска.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам. Из-за повреждения объектов инфраструктуры в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением, на нескольких объектах начались пожары, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. По предварительным данным, пострадавших нет. Также повреждены фасад одного из коммерческих зданий и шесть автомобилей.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту ночью временно перекрывали.