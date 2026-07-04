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Над Россией за ночь сбили 389 украинских БПЛА. Над Ленобластью уничтожено 67 дронов

По данным Минобороны, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве уничтожили 16 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Позже их сняли.

Над Ленинградской областью уничтожили 67 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В районе порта Высоцк нашли обломки сбитых дронов. Боевая работа продолжается. Аэропорт «Пулково» временно закрывали для полетов.

Несколько беспилотников также сбили над Псковской областью. Аэропорт Пскова временно приостанавливал работу, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В Удмуртии предотвратили попытку удара по одному из предприятий. По словам главы республики Александра Бречалова, была перехвачена ракета. Пострадавших и разрушений нет. Ограничения на полеты вводили в аэропорту Ижевска.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам. Из-за повреждения объектов инфраструктуры в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением, на нескольких объектах начались пожары, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. По предварительным данным, пострадавших нет. Также повреждены фасад одного из коммерческих зданий и шесть автомобилей.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту ночью временно перекрывали.

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БПЛА Ленинградская область СВО Россия
Новости Социум

Мусор на орбите Земли может отрезать людей от космоса

Количество искусственных спутников на орбите Земли за 70 лет выросло до более чем 15 тысяч, а масса космического мусора достигла почти 13,5 тысячи тонн.

Семьдесят лет назад у Земли был только один спутник – Луна. Сейчас на орбите находятся тысячи искусственных аппаратов, из которых около 10 тысяч принадлежат компании SpaceX. Илон Маск также планирует запуск новых спутников для создания крупной сети, в том числе центров обработки данных.

Рост числа аппаратов увеличивает объем космического мусора. К нему относятся отработанные корпуса ракет, сломанные спутники и обломки разного размера. Сейчас на орбите находится более 36 тысяч крупных фрагментов размером свыше 10 сантиметров и десятки миллионов мелких частиц.

Главная опасность заключается в скорости движения мусора – около 7 километров в секунду. Даже небольшое столкновение может разрушить спутник и создать новые обломки.

Одним из наиболее тревожных сценариев ученые называют синдром Кесслера. При нем серия столкновений способна сделать отдельные участки орбиты непригодными для полетов. Уже сейчас Международная космическая станция минимум раз в год меняет положение, чтобы избежать столкновения с мусором.

Специалисты выделяют три направления для решения проблемы. Первое связано с технологиями удаления обломков – от сетей и гарпунов до тросов и парусов. Однако большинство таких решений пока не прошло широких испытаний.

Второе направление – создание спутников, которые служат дольше или быстрее и безопаснее сходят с орбиты после завершения работы. В Японии, например, тестируют использование древесины в качестве материала для космических аппаратов.

Третье направление связано с международным регулированием. Срок нахождения спутника на орбите после завершения работы уже сократили с 25 до 5 лет. Европейское космическое агентство продвигает принцип нулевого мусора, а международные организации выпускают рекомендации по снижению рисков.

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