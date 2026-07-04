Судью отстранили от работы на детском футбольном турнире в Уфе после нападения на тренера во время матча.

Конфликт произошел во время игры с участием команды Kids Football Ufa. По словам тренера Ильдара Хасанова, арбитр не реагировал на явные нарушения правил со стороны соперников. В результате трое игроков получили травмы и не смогли продолжить встречу.

После того как помощник Хасанова также начал высказывать претензии, судья набросился на тренера с нецензурной бранью. Участников стычки быстро разняли.

Позже один из организаторов турнира попытался «по-мужски» поговорить с Хасановым, однако очевидцы вовремя вмешались. Матч удалось возобновить только через 30 минут. После случившегося арбитра отстранили от работы на турнире.

В сентябре 2025 года массовая драка произошла во время матча детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» в летнем первенстве Москвы. Тогда стычка началась во втором тайме после нарушения правил игроком ЦСКА.