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Судья напал на тренера во время футбольного матча в России

Судью отстранили от работы на детском футбольном турнире в Уфе после нападения на тренера во время матча.

Конфликт произошел во время игры с участием команды Kids Football Ufa. По словам тренера Ильдара Хасанова, арбитр не реагировал на явные нарушения правил со стороны соперников. В результате трое игроков получили травмы и не смогли продолжить встречу.

После того как помощник Хасанова также начал высказывать претензии, судья набросился на тренера с нецензурной бранью. Участников стычки быстро разняли.

Позже один из организаторов турнира попытался «по-мужски» поговорить с Хасановым, однако очевидцы вовремя вмешались. Матч удалось возобновить только через 30 минут. После случившегося арбитра отстранили от работы на турнире.

В сентябре 2025 года массовая драка произошла во время матча детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» в летнем первенстве Москвы. Тогда стычка началась во втором тайме после нарушения правил игроком ЦСКА.

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Роспотребнадзор разрешил купание на восьми пляжах Ленобласти и только на одном в Петербурге

Только один пляж в Санкт-Петербурге соответствует санитарным требованиям по качеству воды по состоянию на 2 июля 2026 года, сообщает «Петроград».

Специалисты проверили 24 городских пляжа, расположенных на девяти водных акваториях. Безопасной для купания признали только воду на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе.

Остальные 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В этот список вошли пляжи Финского залива, озера Разлив, Безымянного озера, Ольгинского водоема, реки Ижоры и Колонистского пруда.

В Ленинградской области Роспотребнадзор обследовал 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. Санитарным требованиям соответствует вода на восьми пляжах Приозерского района.

Безопасными для купания признали пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реках Вуокса и Бурная. В Роспотребнадзоре рекомендовали не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным требованиям.

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роспотребнадзор Санкт-Петербург Ленинградская область пляжи

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