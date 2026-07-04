weather 16.4°
$ 77.23
88.03

Главная / Новости / Роспотребнадзор разрешил купание на восьми пляжах Ленобласти и только на одном в Петербурге

Новости Социум

Роспотребнадзор разрешил купание на восьми пляжах Ленобласти и только на одном в Петербурге

Только один пляж в Санкт-Петербурге соответствует санитарным требованиям по качеству воды по состоянию на 2 июля 2026 года, сообщает «Петроград».

Специалисты проверили 24 городских пляжа, расположенных на девяти водных акваториях. Безопасной для купания признали только воду на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе.

Остальные 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В этот список вошли пляжи Финского залива, озера Разлив, Безымянного озера, Ольгинского водоема, реки Ижоры и Колонистского пруда.

В Ленинградской области Роспотребнадзор обследовал 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. Санитарным требованиям соответствует вода на восьми пляжах Приозерского района.

Безопасными для купания признали пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реках Вуокса и Бурная. В Роспотребнадзоре рекомендовали не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным требованиям.

Вам будет интересно
Подросток не смог выбраться из озера и погиб во Всеволожском районе
Фото: Freepik. В Кавголовском озере во Всеволожском районе Ленинградской области 6 сентября погиб 14-летний подросток. По данным ГУ МЧС, мальчик оказа...
08.09.2025
616

Теги

роспотребнадзор Санкт-Петербург Ленинградская область пляжи
Новости Спорт

Судья напал на тренера во время футбольного матча в России

Судью отстранили от работы на детском футбольном турнире в Уфе после нападения на тренера во время матча.

Конфликт произошел во время игры с участием команды Kids Football Ufa. По словам тренера Ильдара Хасанова, арбитр не реагировал на явные нарушения правил со стороны соперников. В результате трое игроков получили травмы и не смогли продолжить встречу.

После того как помощник Хасанова также начал высказывать претензии, судья набросился на тренера с нецензурной бранью. Участников стычки быстро разняли.

Позже один из организаторов турнира попытался «по-мужски» поговорить с Хасановым, однако очевидцы вовремя вмешались. Матч удалось возобновить только через 30 минут. После случившегося арбитра отстранили от работы на турнире.

В сентябре 2025 года массовая драка произошла во время матча детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» в летнем первенстве Москвы. Тогда стычка началась во втором тайме после нарушения правил игроком ЦСКА.

Вам будет интересно
Российский блогер поставил на матч ЧМ-2026 и проиграл более 30 млн рублей. По его словам, эта ставка испортит ему всю жизнь
Российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, проиграл более 30 миллионов рублей на ставке на матч чемпионата мира по футболу 2026...
03.07.2026
311

Теги

спорт футбол Россия

Популярное

В деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти есть первый подозреваемый — СМИ
В деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти есть первый подозреваемый — СМИ

17:32 03.07.2026

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка погибла — СК
Пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка погибла — СК

13:47 03.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться