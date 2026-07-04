Только один пляж в Санкт-Петербурге соответствует санитарным требованиям по качеству воды по состоянию на 2 июля 2026 года, сообщает «Петроград».

Специалисты проверили 24 городских пляжа, расположенных на девяти водных акваториях. Безопасной для купания признали только воду на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе.

Остальные 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В этот список вошли пляжи Финского залива, озера Разлив, Безымянного озера, Ольгинского водоема, реки Ижоры и Колонистского пруда.

В Ленинградской области Роспотребнадзор обследовал 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. Санитарным требованиям соответствует вода на восьми пляжах Приозерского района.

Безопасными для купания признали пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реках Вуокса и Бурная. В Роспотребнадзоре рекомендовали не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным требованиям.