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Приставы принудительно вселили сына в квартиру к отцу в Петербурге

Судебные приставы в Приморском районе Санкт-Петербурга помогли 24-летнему мужчине получить доступ в общую квартиру с отцом на Богатырском проспекте.

По данным ФССП, 50-летний мужчина отказывался пускать сына в квартиру. Суд обязал его не чинить молодому человеку препятствий в пользовании жильем.

После этого к делу подключились судебные приставы. Во время визита сотрудников ведомства отец передал сыну дубликат ключей от квартиры.

Кроме того, за неисполнение судебного решения в установленный срок с мужчины взыскали исполнительский сбор.

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Для души Новости

Около 600 ведущих музыкантов России выступят на джазовом фестивале в Петербурге

Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль пройдет с 20 по 26 июля в Северной столице. Организаторы объявили финальный состав участников. В этом году более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран представят свои джазовые программы и дадут свыше 170 концертов, сообщает spb.aif.ru.

В числе хедлайнеров фестиваля – Квартет Игоря Бутмана, Фантине, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Также перед зрителями выступят Аглая Шиловская и LRK трио, обладатель премии «Грэмми» Николас Пэйтон и его трио из США, джазовая вокалистка Эзги Алаш, турецкий коллектив Акра джаз бэнд, Варвара Убель, Женя Любич, Чигадаев бэнд, ВИА «Пролетарское танго», а также Давид Голощекин и Андрей Кондаков.

Открытие и закрытие фестиваля состоятся в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Концерты под открытым небом пройдут в Юсуповском саду, на площади Искусств, в Таврическом саду, парке «Озеро Долгое» и Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф».

На открытии представят новую совместную программу Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и Сергея Мазаева. На закрытии Игорь Бутман и актер театра и кино Сергей Степанченко представят петербургскую премьеру музыкально-литературного спектакля «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра.

В рамках фестиваля также пройдут Конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.

Клубная программа состоится в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, баре-ресторане «48 стульев», баре The Hat, клубах JFC и Police Station, а также в барах Nola, «ЭтоБар» и «Лайка». Для гостей подготовят мастер-классы, лекции, творческие встречи и специальные мероприятия.

Первый Санкт-Петербургский джазовый фестиваль прошел в 2024 году. Тогда его мероприятия посетили более 200 тысяч человек.

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