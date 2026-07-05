Красногвардейский суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти.

В СИЗО он пробудет до 3 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Против меры пресечения обвиняемый не возражал. Вину признал.

По версии следствия, обвиняемый действовал умышленно. Он не менее 29 раз ударил девочку ножом в шею и спину после того, как она отказалась выполнять его требования сексуального характера. После этого убийца задушил истекающего кровью ребенка лямкой от рюкзака. Преступление было совершено вблизи дороги Южная линия в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

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Во время процесса следователь заявил, что обвиняемый пытался сбежать за границу. У него нашли 1 миллион рублей, которые он снял с банковского счета сразу после убийства.

Ранее редакция ivbg.ru публиковала видео задержания обвиняемого в убийстве.