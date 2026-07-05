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Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе отправили в СИЗО

Красногвардейский суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти.

В СИЗО он пробудет до 3 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Против меры пресечения обвиняемый не возражал. Вину признал.

Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе отправили в СИЗО - Против меры пресечения обвиняемый не возражал. Вину признал.
Фото: сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый действовал умышленно. Он не менее 29 раз ударил девочку ножом в шею и спину после того, как она отказалась выполнять его требования сексуального характера. После этого убийца задушил истекающего кровью ребенка лямкой от рюкзака. Преступление было совершено вблизи дороги Южная линия в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

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Во время процесса следователь заявил, что обвиняемый пытался сбежать за границу. У него нашли 1 миллион рублей, которые он снял с банковского счета сразу после убийства.

Ранее редакция ivbg.ru публиковала видео задержания обвиняемого в убийстве. 

Теги

убийство убийство ребенка Тосненский район Ленобласть
Новости Социум

В России предложили увеличить отпуск для родителей

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней.

В России предложили увеличить отпуск для родителей - Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей предложили увеличить до 35 дней, а
Фото: freepik.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу России, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При ненормированном рабочем дне к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда - 7 дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», - рассказал Владислав Гриб.

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Теги

Россия многодетные семьи Общественная палата родители

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