Красногвардейский суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти.
В СИЗО он пробудет до 3 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Против меры пресечения обвиняемый не возражал. Вину признал.
По версии следствия, обвиняемый действовал умышленно. Он не менее 29 раз ударил девочку ножом в шею и спину после того, как она отказалась выполнять его требования сексуального характера. После этого убийца задушил истекающего кровью ребенка лямкой от рюкзака. Преступление было совершено вблизи дороги Южная линия в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
Во время процесса следователь заявил, что обвиняемый пытался сбежать за границу. У него нашли 1 миллион рублей, которые он снял с банковского счета сразу после убийства.
Ранее редакция ivbg.ru публиковала видео задержания обвиняемого в убийстве.