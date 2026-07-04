Количество искусственных спутников на орбите Земли за 70 лет выросло до более чем 15 тысяч, а масса космического мусора достигла почти 13,5 тысячи тонн.

Семьдесят лет назад у Земли был только один спутник – Луна. Сейчас на орбите находятся тысячи искусственных аппаратов, из которых около 10 тысяч принадлежат компании SpaceX. Илон Маск также планирует запуск новых спутников для создания крупной сети, в том числе центров обработки данных.

Рост числа аппаратов увеличивает объем космического мусора. К нему относятся отработанные корпуса ракет, сломанные спутники и обломки разного размера. Сейчас на орбите находится более 36 тысяч крупных фрагментов размером свыше 10 сантиметров и десятки миллионов мелких частиц.

Главная опасность заключается в скорости движения мусора – около 7 километров в секунду. Даже небольшое столкновение может разрушить спутник и создать новые обломки.

Одним из наиболее тревожных сценариев ученые называют синдром Кесслера. При нем серия столкновений способна сделать отдельные участки орбиты непригодными для полетов. Уже сейчас Международная космическая станция минимум раз в год меняет положение, чтобы избежать столкновения с мусором.

Специалисты выделяют три направления для решения проблемы. Первое связано с технологиями удаления обломков – от сетей и гарпунов до тросов и парусов. Однако большинство таких решений пока не прошло широких испытаний.

Второе направление – создание спутников, которые служат дольше или быстрее и безопаснее сходят с орбиты после завершения работы. В Японии, например, тестируют использование древесины в качестве материала для космических аппаратов.

Третье направление связано с международным регулированием. Срок нахождения спутника на орбите после завершения работы уже сократили с 25 до 5 лет. Европейское космическое агентство продвигает принцип нулевого мусора, а международные организации выпускают рекомендации по снижению рисков.