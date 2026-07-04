Дождливый циклон продолжит влиять на погоду в Ленинградской области 5 июля, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °C. Днем воздух прогреется до +17...+22 °C.
Ночью ожидается слабый переменный ветер. Днем он сменится на северо-восточный и северный со скоростью 3-8 м/с, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет понижаться. Ночью в отдельных районах возможен туман.