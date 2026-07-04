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Дожди, ливни и грозы и до +22 °C – погода в Ленобласти на 5 июля

Дожди, ливни и грозы и до +22 °C – погода в Ленобласти на 5 июля - Дождливый циклон продолжит влиять на погоду в Ленинградской области 5 июля, сообщили в ФГБУ «Северо-
Фото: freepik.

Дождливый циклон продолжит влиять на погоду в Ленинградской области 5 июля, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °C. Днем воздух прогреется до +17...+22 °C.

Ночью ожидается слабый переменный ветер. Днем он сменится на северо-восточный и северный со скоростью 3-8 м/с, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет понижаться. Ночью в отдельных районах возможен туман.

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Ленинградская область Погода в Ленобласти
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Судья напал на тренера во время футбольного матча в России

Судью отстранили от работы на детском футбольном турнире в Уфе после нападения на тренера во время матча.

Конфликт произошел во время игры с участием команды Kids Football Ufa. По словам тренера Ильдара Хасанова, арбитр не реагировал на явные нарушения правил со стороны соперников. В результате трое игроков получили травмы и не смогли продолжить встречу.

После того как помощник Хасанова также начал высказывать претензии, судья набросился на тренера с нецензурной бранью. Участников стычки быстро разняли.

Позже один из организаторов турнира попытался «по-мужски» поговорить с Хасановым, однако очевидцы вовремя вмешались. Матч удалось возобновить только через 30 минут. После случившегося арбитра отстранили от работы на турнире.

В сентябре 2025 года массовая драка произошла во время матча детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» в летнем первенстве Москвы. Тогда стычка началась во втором тайме после нарушения правил игроком ЦСКА.

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