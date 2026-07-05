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Пока родители были на охоте: во Всеволожском районе малыши енотовидной собаки отправились исследовать мир

Во Всеволожском районе Ленобласти биолог Павел Глазков запечатлел на видео щенков енотовидной собаки, которые самостоятельно вышли исследовать окрестности своей норы.

По словам специалиста, малышам около месяца, и если бы родители находились рядом, они сразу загнали бы щенков обратно в нору ради их безопасности.

Видео: биолог Павел Глазков.

Енотовидная собака, также известная как уссурийская лисица, исторически обитает на Дальнем Востоке. В Ленинградскую область этих животных начали завозить еще в 1936 году как ценный промысловый вид. Сегодня, по оценкам специалистов, в регионе насчитывается около 5000 енотовидных собак. Они встречаются не только в области, но и в Петербурге.

Биолог отметил, что енотовидные собаки образуют постоянные пары, причем самцы активно участвуют в воспитании потомства. Пары формируются еще осенью, без ожесточенной борьбы между животными, а зиму они проводят вместе, чтобы весной приступить к выведению потомства.

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Павел Глазков Ленобласть енотовидные собаки
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Дрозденко пригласил жителей и гостей Ленобласти найти «свою» книгу на книжном салоне в Выборге

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пригласил жителей региона посетить Ленинградский краеведческий книжный салон «Ожидание. Второе столетие», который проходит в Выборге.

Дрозденко пригласил жителей и гостей Ленобласти найти «свою» книгу на книжном салоне в Выборге - Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаю
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

«Я очень люблю книги. Всегда читаю по несколько штук сразу — урывками, но если в день не перелистну хотя бы несколько страниц, чувствую себя потерянным. Главное — выбрать свою, например, на литературной выставке», - рассказал губернатор.

Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаются писатели, читатели, историки, краеведы и семьи с детьми. В программе - конференции, слет литераторов, творческие встречи, мастер-классы и дискуссии, посвященные истории ленинградской земли.

«Книга — это наш культурный код, наше воспитание, наша вера в будущее. Мы живем в турбулентное время, и если у нас не будет этой опоры, мир может сойти с ума. Пусть лучше сходят все, только не мы. «Свою» книгу ищите в Выборге», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Теги

Дрозденко Ленобласть книги Ожидание. Второе столетие

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