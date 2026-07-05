Мошенники придумали новую схему обмана через электронную почту. Они отправляют поддельные рекламные письма, в которых под кнопкой «отписаться от рассылки» спрятана вредоносная ссылка. При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести персональные данные, чтобы подтвердить «отписку». Однако на самом деле эти данные нужны мошенникам для дальнейших атак.

Таким образом, по словам сенатора Артема Шейкина, мошенники получают не просто активный почтовый адрес, а «более ценный набор сведений о человеке». Эти данные могут использоваться для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак на конкретного пользователя, пояснил он. Особенно опасна такая схема для корпоративной почты. Мошенники могут собирать рабочие адреса, должности, телефоны и другую информацию сотрудников компании, пишет ТАСС.

Сенатор рекомендует не переходить по ссылкам внутри подозрительных писем, а удалять сообщения, помечать их как спам средствами почтового сервиса или проверять отправителя через официальные сайты компаний, которые якобы распространяли рекламные письма. Настоящая отписка от рассылки не должна требовать ввода паспортных данных, номера телефона или другой чувствительной информации.