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Министр труда: законодательство позволяет переход на четырехдневную рабочую неделю

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что действующие нормы трудового законодательства РФ позволяют компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Министр труда: законодательство позволяет переход на четырехдневную рабочую неделю - Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что действующие нормы трудового законодательства РФ позволяют к
Фото: freepik

«Сегодняшние нормы <...> позволяют <...> перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал он.

Министр подчеркнул, что организации вправе регулировать режим занятости и выбирать оптимальный график работы.

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01.07.2026
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Теги

законодательство работа Минтруд Котяков
Новости Социум

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивой кнопкой «отписаться от рассылки»

Мошенники придумали новую схему обмана через электронную почту. Они отправляют поддельные рекламные письма, в которых под кнопкой «отписаться от рассылки» спрятана вредоносная ссылка. При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести персональные данные, чтобы подтвердить «отписку». Однако на самом деле эти данные нужны мошенникам для дальнейших атак.

Таким образом, по словам сенатора Артема Шейкина, мошенники получают не просто активный почтовый адрес, а «более ценный набор сведений о человеке». Эти данные могут использоваться для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак на конкретного пользователя, пояснил он. Особенно опасна такая схема для корпоративной почты. Мошенники могут собирать рабочие адреса, должности, телефоны и другую информацию сотрудников компании, пишет ТАСС.

Сенатор рекомендует не переходить по ссылкам внутри подозрительных писем, а удалять сообщения, помечать их как спам средствами почтового сервиса или проверять отправителя через официальные сайты компаний, которые якобы распространяли рекламные письма. Настоящая отписка от рассылки не должна требовать ввода паспортных данных, номера телефона или другой чувствительной информации.

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