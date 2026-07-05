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Новости Социум

В АТОР рассказали, какие лекарства можно брать с собой в самолет

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует пассажирам заранее выяснять, разрешены ли в стране назначения те или иные препараты, и нужны ли на них дополнительные документы.

В АТОР рассказали, какие лекарства можно брать с собой в самолет - Пассажиры самолета могут взять с собой как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Но надо зара
Фото: pxhere

Обычные лекарства, такие как жаропонижающие и препараты для ЖКТ, можно провозить в багаже или ручной клади. Однако для рецептурных препаратов желательно иметь рецепт, а для лекарств, содержащих сильнодействующие или психотропные вещества, — обязательно.

В АТОР отметили, что если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод документа на английский или язык страны назначения.

При вылете или прилете любые лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества, должны быть задекларированы с приложением медицинских документов в «красном» коридоре. Если лекарства необходимы по жизненным показаниям, следует предупредить об этом сотрудников при досмотре, предъявив соответствующие документы. То же следует сделать, если с собой в салон надо взять шприцы (например, инсулиновые) или ручки-инъекторы (но их не надо декларировать).

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Если лекарства в жидкой форме, на них распространяется правило об ограничении объема жидкости: флаконы не более 100 миллилитров и не более одного литра в совокупности. Иногда авиакомпании требуют, чтобы такие лекарства были упакованы в прозрачный пакет с замком-молнией.

За границей точный список разрешенных к ввозу лекарств зависит от страны. Поэтому следует заранее изучить список запрещенных к ввозу препаратов в стране, куда вы летите.

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АТОР лекарства
Новости Социум

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивой кнопкой «отписаться от рассылки»

Мошенники придумали новую схему обмана через электронную почту. Они отправляют поддельные рекламные письма, в которых под кнопкой «отписаться от рассылки» спрятана вредоносная ссылка. При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести персональные данные, чтобы подтвердить «отписку». Однако на самом деле эти данные нужны мошенникам для дальнейших атак.

Таким образом, по словам сенатора Артема Шейкина, мошенники получают не просто активный почтовый адрес, а «более ценный набор сведений о человеке». Эти данные могут использоваться для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак на конкретного пользователя, пояснил он. Особенно опасна такая схема для корпоративной почты. Мошенники могут собирать рабочие адреса, должности, телефоны и другую информацию сотрудников компании, пишет ТАСС.

Сенатор рекомендует не переходить по ссылкам внутри подозрительных писем, а удалять сообщения, помечать их как спам средствами почтового сервиса или проверять отправителя через официальные сайты компаний, которые якобы распространяли рекламные письма. Настоящая отписка от рассылки не должна требовать ввода паспортных данных, номера телефона или другой чувствительной информации.

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