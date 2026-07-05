Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует пассажирам заранее выяснять, разрешены ли в стране назначения те или иные препараты, и нужны ли на них дополнительные документы.

Обычные лекарства, такие как жаропонижающие и препараты для ЖКТ, можно провозить в багаже или ручной клади. Однако для рецептурных препаратов желательно иметь рецепт, а для лекарств, содержащих сильнодействующие или психотропные вещества, — обязательно.

В АТОР отметили, что если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод документа на английский или язык страны назначения.

При вылете или прилете любые лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества, должны быть задекларированы с приложением медицинских документов в «красном» коридоре. Если лекарства необходимы по жизненным показаниям, следует предупредить об этом сотрудников при досмотре, предъявив соответствующие документы. То же следует сделать, если с собой в салон надо взять шприцы (например, инсулиновые) или ручки-инъекторы (но их не надо декларировать).

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Если лекарства в жидкой форме, на них распространяется правило об ограничении объема жидкости: флаконы не более 100 миллилитров и не более одного литра в совокупности. Иногда авиакомпании требуют, чтобы такие лекарства были упакованы в прозрачный пакет с замком-молнией.

За границей точный список разрешенных к ввозу лекарств зависит от страны. Поэтому следует заранее изучить список запрещенных к ввозу препаратов в стране, куда вы летите.