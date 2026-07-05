В Ленобласти стартовал проект «Курс на демографию», цель которого повысить эффективность мер поддержки семей с детьми и создать условия для роста рождаемости. На первом семинаре представители власти, эксперты и жители региона обсудили новые меры поддержки семей, развитие здравоохранения и современные форматы семейных мероприятий.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов, комментируя запуск проекта, отметил, что сегодня при принятии решения о рождении детей молодые семьи прежде всего ориентируются на уверенность в будущем и возможность обеспечить ребенку достойные условия для жизни и развития, передает Онлайн47.

«И новый проект адресован тому, чтобы возникающие вопросы находили свое решение. Через диалог и обратную связь, осмысленную эволюцию и адресность предлагаемых мер поддержки», — сказал парламентарий.

По словам Перминова, вопросы демографической политики сегодня находятся в числе ключевых приоритетов как на федеральном, так и на партийном уровнях. Он подчеркнул, что развитие человеческого потенциала является основой долгосрочного развития страны, поэтому поддержка семьи остается одним из важнейших направлений государственной политики.

Сенатор также отметил, что Ленобласть последовательно развивает социальные инициативы, совершенствует инфраструктуру, внедряет новые меры поддержки и создает условия для укрепления института семьи.