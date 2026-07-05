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Новости Социум

Сергей Перминов: проект «Курс на демографию» поможет сделать поддержку семей более адресной

В Ленобласти стартовал проект «Курс на демографию», цель которого повысить эффективность мер поддержки семей с детьми и создать условия для роста рождаемости. На первом семинаре представители власти, эксперты и жители региона обсудили новые меры поддержки семей, развитие здравоохранения и современные форматы семейных мероприятий.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов, комментируя запуск проекта, отметил, что сегодня при принятии решения о рождении детей молодые семьи прежде всего ориентируются на уверенность в будущем и возможность обеспечить ребенку достойные условия для жизни и развития, передает Онлайн47.

«И новый проект адресован тому, чтобы возникающие вопросы находили свое решение. Через диалог и обратную связь, осмысленную эволюцию и адресность предлагаемых мер поддержки», — сказал парламентарий.

По словам Перминова, вопросы демографической политики сегодня находятся в числе ключевых приоритетов как на федеральном, так и на партийном уровнях. Он подчеркнул, что развитие человеческого потенциала является основой долгосрочного развития страны, поэтому поддержка семьи остается одним из важнейших направлений государственной политики.

Сенатор также отметил, что Ленобласть последовательно развивает социальные инициативы, совершенствует инфраструктуру, внедряет новые меры поддержки и создает условия для укрепления института семьи.

« «Команда 47» делает взвешенные шаги, вовлекая обмен опытом и практиками, апробируя и внедряя новации в социальной поддержке, инфраструктуре, событийных мероприятиях, повышении стандартов, способствуя раскрытию человеческого, семейного, образовательного, кадрового потенциалов», — подчеркнул Сергей Перминов.

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Ленобласть Перминов Курс на демографию
Новости Социум

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивой кнопкой «отписаться от рассылки»

Мошенники придумали новую схему обмана через электронную почту. Они отправляют поддельные рекламные письма, в которых под кнопкой «отписаться от рассылки» спрятана вредоносная ссылка. При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести персональные данные, чтобы подтвердить «отписку». Однако на самом деле эти данные нужны мошенникам для дальнейших атак.

Таким образом, по словам сенатора Артема Шейкина, мошенники получают не просто активный почтовый адрес, а «более ценный набор сведений о человеке». Эти данные могут использоваться для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак на конкретного пользователя, пояснил он. Особенно опасна такая схема для корпоративной почты. Мошенники могут собирать рабочие адреса, должности, телефоны и другую информацию сотрудников компании, пишет ТАСС.

Сенатор рекомендует не переходить по ссылкам внутри подозрительных писем, а удалять сообщения, помечать их как спам средствами почтового сервиса или проверять отправителя через официальные сайты компаний, которые якобы распространяли рекламные письма. Настоящая отписка от рассылки не должна требовать ввода паспортных данных, номера телефона или другой чувствительной информации.

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мошенники

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